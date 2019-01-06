中部連破3重大刑案 警政署長南下頒獎

2019年01月06日 19:52 中時 陳淑娥

台中沙鹿元大銀行搶案偵破，由清水警分局長陳永昌領獎。（陳淑娥翻攝）

台中沙鹿槍殺案偵破，由清水警分局偵查隊長陳聖偉領獎。（陳淑娥翻攝）

沙鹿運將埋屍南投公墓案偵破，由南投警分局長劉明興領獎。（陳淑娥翻攝）

台中近日接連發生3起重大刑案，包括沙鹿蔡姓男子遭槍殺致死、元大銀行搶案及計程車運將遭埋屍南投公墓，經警方鍥而不捨偵辦下，均能在短時間迅速破案，內政部警政署長陳家欽6日前往台中市警察局清水分局頒發破案獎金，以鼓勵同仁辛勞。

去年12月24日，台中沙鹿發生蔡姓男子遭槍擊致死，警方在槍手逃命10天後，曉以大義讓兇嫌投案；1月4日沙鹿區發生蔡嫌持刀強盜元大銀行，短短8小時迅速破案；5日王姓計程車司機遭殺害並棄屍南投市公墓，也在南投縣警察局、刑事警察局第六大隊及台中市警察局偵辦下，隔天宣布破案。

署長陳家欽6日特別率刑事警察局長蔡蒼柏，在台中市警察局長楊源明陪同下，下午4時前往台中市警察局清水分局，針對上述案件破案有功人員頒發獎金，分別由清水警分局長陳永昌、清水偵查隊長陳聖偉及南投縣警局南投警分局長劉明興領獎。

警政署期許同仁針對轄內重大、社會矚目案件，展現團隊合作，發揮辦案專業，以迅速偵破、有案必破為目標，讓社會大眾安心，並持續強化緝毒、肅槍、掃黑及打詐量能，有效降打擊不法，營造安居樂業的生活環境。

(中時 )