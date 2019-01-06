家扶志工隊會長交接 他們一家都超有愛

2019年01月06日 20:01 中時 謝瓊雲

彰化縣長王惠美（左3）親自前來致賀並感謝家扶志工們長年付出幫助社會讓需要幫助的弱勢兒童與家庭。（謝瓊雲攝）

年僅26歲的張維哲（中），接下員林展愛隊隊長的他從小跟在父親張倉榮與母親賴秀珠身邊，耳濡目染，也成了家扶志工成員。（謝瓊雲攝）

回鍋擔任家扶之友會會長的周百煌（右）與妻子劉碧緞，從家扶自立青年到成為志工，兩人在家友會相識、相戀，家扶人攜手成為家人共組家庭的故事傳為美談。（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心6日舉行志工隊長會長交接，來自全縣員林展愛隊、田中展愛隊、北彰展愛隊、家扶之友會、溫媽媽服務隊共計280名隊員參與觀禮；新任與續任隊會長們共同傳承五個御守信念，應邀出席著彰化縣長王惠美也感謝家扶大家庭，一起讓彰化更好更美。

家住大村鄉的員林展愛隊新任隊長26歲張維哲，年紀輕輕、參與家扶志工活動卻已有高達22年資歷，原來是父親張倉榮與母親賴秀珠都曾在2003年及2012年先後擔任展愛志工隊長，一家有3人當隊長，傳承家扶之愛。

賴秀珠表示，兒時隔壁鄰居遭逢家庭變故，4個孩子在家扶幫助下順利學習成長，讓她印象深刻，婚後丈夫創業生產販售工廠專用洗手劑，日子雖然忙碌，但夫妻倆仍決定攜手投入家扶志工隊，幫助弱勢貧童。

張維哲說，父母來當志工，他與大三歲的哥哥也跟著被帶到隊上，從小看著家扶志工大哥大姐助人，發現社會上有太多弱勢貧困民眾，學會知足、助人；國一正式擔任志工隊員，如今已退伍找到工作，擔任「小巢」房仲，決定將服務與工作結合，繼續展愛。

彰化縣警局勤務指揮中心巡佐56歲周百煌，本身是家扶自立青年，今年接任家友會長，1981年家扶號召自立青年成立家扶之友會，讓他結識了同樣是自立青年的妻子劉碧緞。

劉碧緞笑說，覺得這個大男生高高帥帥、又當志工，很有愛心、耐心，「第一眼就被電到了」，她在斗六上班當美容師，周百煌分發在員林服務，常常搭火車到員林，打電話請對方載她回溪湖家。

溫馨接送情、加上兩人一起當服務志工，默默愛情長跑7年，1987年結婚時，兩人還把12萬元聘金全捐做永久認養人，當時警員薪水不到兩萬元，鄉下一棟透天厝70幾萬就能買到，但夫妻倆想著受家扶幫助很多，又沒有買房需求，決定將這筆錢全數捐出，傳為佳話。

彰化縣長王惠美說，政府資源有限，許多社福工作有賴民間與政府一起合作，感謝所有機構及關心弱勢的好朋友、志工等，共同照顧需要照顧的人。

家扶中心主任王震光指，家扶志工長期協助中心各項服務工作的推動，每年投入的人力與時間成本無法計算，藉由聯合交接活動，也感謝五大志工團隊夥伴們長年無私的奉獻與努力，透過彼此經驗分享與交流，讓服務永續傳承下去。

(中時 )