家扶志工隊會長交接 他們一家都超有愛

彰化家扶中心6日舉行志工隊長會長交接，來自全縣員林展愛隊、田中展愛隊、北彰展愛隊、家扶之友會、溫媽媽服務隊共計280名隊員參與觀禮；新任與續任隊會長們共同傳承五個御守信念，應邀出席著彰化縣長王惠美也感謝家扶大家庭，一起讓彰化更好更美。
家住大村鄉的員林展愛隊新任隊長26歲張維哲，年紀輕輕、參與家扶志工活動卻已有高達22年資歷，原來是父親張倉榮與母親賴秀珠都曾在2003年及2012年先後擔任展愛志工隊長，一家有3人當隊長，傳承家扶之愛。
賴秀珠表示，兒時隔壁鄰居遭逢家庭變故，4個孩子在家扶幫助下順利學習成長，讓她印象深刻，婚後丈夫創業生產販售工廠專用洗手劑，日子雖然忙碌，但夫妻倆仍決定攜手投入家扶志工隊，幫助弱勢貧童。
張維哲說，父母來當志工，他與大三歲的哥哥也跟著被帶到隊上，從小看著家扶志工大哥大姐助人，發現社會上有太多弱勢貧困民眾，學會知足、助人；國一正式擔任志工隊員，如今已退伍找到工作，擔任「小巢」房仲，決定將服務與工作結合，繼續展愛。
彰化縣警局勤務指揮中心巡佐56歲周百煌，本身是家扶自立青年，今年接任家友會長，1981年家扶號召自立青年成立家扶之友會，讓他結識了同樣是自立青年的妻子劉碧緞。
劉碧緞笑說，覺得這個大男生高高帥帥、又當志工，很有愛心、耐心，「第一眼就被電到了」，她在斗六上班當美容師，周百煌分發在員林服務，常常搭火車到員林，打電話請對方載她回溪湖家。
溫馨接送情、加上兩人一起當服務志工，默默愛情長跑7年，1987年結婚時，兩人還把12萬元聘金全捐做永久認養人，當時警員薪水不到兩萬元，鄉下一棟透天厝70幾萬就能買到，但夫妻倆想著受家扶幫助很多，又沒有買房需求，決定將這筆錢全數捐出，傳為佳話。
彰化縣長王惠美說，政府資源有限，許多社福工作有賴民間與政府一起合作，感謝所有機構及關心弱勢的好朋友、志工等，共同照顧需要照顧的人。
家扶中心主任王震光指，家扶志工長期協助中心各項服務工作的推動，每年投入的人力與時間成本無法計算，藉由聯合交接活動，也感謝五大志工團隊夥伴們長年無私的奉獻與努力，透過彼此經驗分享與交流，讓服務永續傳承下去。
(中時 )