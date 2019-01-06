張學友闢謠「看一場少一場」 自許60歲開唱再劈腿

2019年01月06日 20:03 中時 尤嬿妮

張學友演唱會高雄場今最後一晚。（環球提供）

張學友演唱會高雄場今最後一晚。（環球提供）

張學友演唱會高雄場今最後一晚。（環球提供）

張學友演唱會高雄場今最後一晚。（環球提供）

張學友的「學友·經典巡迴演唱會」高雄場今最後一晚，是此套巡演第218場、倒數第二站，張學友先簡單自我介紹「唱歌34年、1986年來台出專輯」，笑說：「不瞞大家說，本人今年57歲，網上流傳張學友的演唱會以後沒得看了，看一場少一場 ，我來闢謠一下，本人會繼續唱的，如果可以唱、可以跳的話，不管我是60、70歲！」自許60歲再辦演唱會時，還可以劈腿給大家看。

他近日有點感冒，今表示雖身體抱恙，但保證大家看到的不會比前兩天少，也不會降key，他也說明因換了新衣服、褲子太緊，所以沒辦法劈一字馬，怕衣服會爆開；特別的是，今外國樂手用喇叭吹了一段江蕙的歌〈家後〉，張學友說：「先停一下，這是張學友的演唱會，這個是二姐非常流行的歌曲！」隨後現場清唱，出乎意料驚喜讓全場歌迷直呼賺到。

張學友透露高雄開唱前，其實準備了3首台語歌單，但實在沒時間練，所以這次仍唱江蕙的經典曲，他打趣說：「我有去當過江蕙的嘉賓！不過她還沒有來過我的！」除了精彩節目，台下歌迷表現也相當可愛，不少粉絲事後分享欣賞花絮，一位歌迷說：「因為太嗨...螢光棒揮太大力、打到前面女生的頭2次！」

(中時 )