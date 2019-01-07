莊醫師的寵物 情侶鸚鵡文武鬥陣

2019年01月07日 07:09 中時 廖志晃

情侶鸚鵡莊小文（左），和莊小武。（鍾雨靖提供）

莊小文喜歡和人互動遊戲，被捧在手心，似乎感覺很愜意！（鍾雨靖提供）

這對情侶鸚鵡很愛玩，電話線也能盪秋千！（鍾雨靖提供）

情侶鸚鵡陪伴莊家人，經過數代繁衍，「膝下」也已兒女成群！（鍾雨靖提供）

衛生福利部南投醫院腎臟科主任莊宗芳和妻子鍾雨靖，家裡養一對情侶鸚鵡，分別取名為莊小文、莊小武，不但是寵物更像是家人，相伴度過歡樂時光，小鳥撒嬌「討摸」非常可愛，有時行為卻讓人哭笑不得！

莊宗芳說，情侶鸚鵡因為終身與伴侶形影不離而得名，所以又稱為愛情鳥；鍾雨靖說，9年前，兒子就讀的小學校園，出現1隻籠中逸鳥，被志工媽媽雅文拾獲，後來帶回家裡飼養，就依此取名為「莊小文」。

既然是情侶鸚鵡就該為牠找個伴，有趣的是，鳥園老闆看到莊小文，鐵口直斷說那是雌鳥，要以雄鳥配對，因此，買回家的鳥就叫「莊小武」；詎料，養大才知道老闆雌雄莫辨，兩隻鳥的性別剛好相反，根本連環陰陽錯！倒是個性與名字相符，公鳥小文溫順愛黏人，母鳥小武強悍又顧家，但有時也會偷開籠門去遛躂。

莊宗芳雅好音律，家中經常擺放樂譜以便隨時彈奏，鸚鵡也會唱和共鳴，鍾雨靖據以拍攝的場景照片，還曾參加攝影比賽得獎；但鳥類有築巢育鶵的天性，珍貴的樂譜就被撕啄成築巢構工的材料，讓他啼笑皆非；偶爾喝斥，鸚鵡飛到角落躲避，卻會發出一連串奇怪的叫聲，莊宗芳說，雖然不懂鳥語，但一聽就知道是在罵人！

(中時 )