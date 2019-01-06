幫洋蔥出氣反被罵 春風氣到差點拆夥

春風上節目爆洋蔥料。（圖片提供：八大）

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中時
蕭雅玲

台客天團玖壹壹日前到八大綜合台《娛樂百分百》節目中，宣傳新專輯《搏感情》，好友大根、大飛、阿虎也在節目中搞笑模仿玖壹壹。大根在表演過程中，把日前他在KTV被揍到流血事件，編成RAP自嘲，惹來全場哄堂大笑，玖壹壹順勢在節目中還原事件始末。

身為當天壽星主角的春風，首次對外聊起這件事：「其實那天就跟他們說不要去。因為太累、而且也不想要去那裡。」健志坦承：「其實是我說要不要去唱歌的…但我後來也沒去啦。」主持人愷樂覺得納悶，聽起來大家都沒有想要去，大根為何堅持要去！？大根面露無奈：「我就想去唱歌啊！」沒想到竟發生意外。

特別來賓大根、大飛及阿虎，把玖壹壹唱歌態度模仿地維妙維肖。阿虎跟春風外型神似，大飛把洋蔥的臉部講話神情，幾乎百分百複製，唯獨大根故意壓低嗓音想學健志，卻被本尊打槍一點都不像。

節目中玖壹壹也自爆，洋蔥被兄弟們視為「有異性沒人性」，為了陪伴女友，台北、台中兩地奔波也不喊累。健志甚至爆料，洋蔥的朋友都是女友的朋友，交友圈完全以她為主。不僅如此，春風還曾因洋蔥女友的事，和洋蔥起紛爭，差點想退團拆夥！春風解釋事起因，是因看到洋蔥女友一直罵洋蔥，才忍不住脫口三字經唸了他女友，雖然是半開玩笑要為兄弟出氣，卻被洋蔥回罵了他一頓！

(中時 )

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