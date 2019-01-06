韓國瑜如何對抗民進黨？ 深綠媒體人獻策

韓國瑜當選高雄市長後，不少支持者擔心他被刁難。（圖／資料照片）

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中時電子報
美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／中評社資料照片）
韓國瑜如何對抗民進黨？ 深綠媒體人獻策

韓國瑜當選高雄市長後，不少支持者擔心他會被刁難。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉獻策說，可以用「拉弓不射箭」，以戰逼和，讓反對者少搗蛋！

美麗島電子報董事長吳子嘉在中天電視《新聞龍捲風》指出，現在韓國瑜是民進黨最大的敵人，有三個因素可以解釋：

1、因韓國瑜個人因素而將國民黨民調的好感度拉高10％，民進黨必除之而後快。

2、韓國瑜是未來2020總統大選的輔選大將，韓替誰站枱，誰的勝選機會即提高，民進黨要先除後患。

3、若果韓國瑜在今年過年當中，可以將幾大夜市、陸客觀光、蔬果等經營全部經營成功了，並能夠恢復到當年的榮景，即證明蔡英文拒絕九二共識策略徹底失敗。

不過韓國瑜選前承諾高雄經濟一百分，政治零分。吳子嘉認為，韓國瑜不願打弊不重要，因有很多人陸陸續續跟他爆料，吳子嘉說他非常樂意幫高雄市民揭發弊案，讓大家可以看到很多奇奇怪怪的事情！

吳子嘉表示，丁允恭已在台北開了第一槍，民進黨市議員必會在市議會全面撲殺，嘲笑韓國瑜、窮死韓國瑜，讓韓動彈不得！

吳子嘉獻策說，韓國瑜應怎樣辦？建議「以戰逼和」！韓國瑜要利用媒體及秘密管道得到的情報，以戰逼和。「你不給我錢，我就送法辦」，叫「拉弓不射箭」，以戰逼和，要反對者少搗蛋！

(中時電子報)

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