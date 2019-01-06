50億前夫控她帶男開房「只要自己爽」 張雨綺反擊：還錢！

2019年01月06日 20:32 中時電子報 施品瑜

袁巴元在朋友圈發文指控張雨綺帶男人開房間。（圖／翻攝自微博）

張雨綺發文反擊前夫，並公開向對方討債。（圖／翻攝自微博）

「星女郎」張雨綺去年9月和身價50億的富豪老公袁巴元閃電離婚，不久後又傳出復合，讓外界看得一頭霧水，沒想到，今（6日）劇情出現大逆轉，男方不只撇清兩人關係，更爆料張雨綺和剛認識2天的男子開房間，隨後又換張雨綺反擊，並公開向前夫討債，正式撕破臉。

袁巴元在朋友圈曬出和張雨綺的對話截圖，並發文坦言兩人離婚後確實又在一起生活，接著爆料女方和一個只認識2天的男子開房，「這就是她一貫的風格，離婚前也一樣，只要自己爽從不顧及別人的感受，特別是小孩是不顧，這也是我要離婚的原因和我們之間的最後結局。」並強調：「我們之間沒有任何感情上的關係，雨綺小姐也可以光明正大的去浪吧！」

消息爆出後，張雨綺稍早也在微博回應，「此刻，我覺得尷尬丟人」，痛批袁巴元公開情人間私密的聊天內容很噁心，並否認和剛認識的男子開房一說，反過來指控是前夫為了爭撫養權，才抹黑爆料自己。

最後，張雨綺對於沒有保護好孩子感到愧疚，並加碼爆料袁巴元欠她錢，公開向對方喊話：「愛過，認。恨，也是真的。請袁先生把欠我的幾千萬還我，咱們此生不復相見。」

(中時電子報)