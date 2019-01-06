UBA》從防守做起 輔大開出8連勝紅盤

輔大曾祥均(後)在今天的UBA最後一場預賽，貢獻18分、19籃板、5阻攻、助隊奪勝。(資料照/大專體總提供)

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中時電子報
／新北報導

輔仁大學在107學年UBA大專籃球聯賽預賽，因為第1戰失分將近100分，在總教練楊哲宜強調之下改從防守做起，接下來14場比賽平均失分不到70分，今天58：51力克上季第三義守大學之後，以8連勝結束所有預賽賽程，在與賽16隊以11勝4敗排名第4。

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輔大本季開季第一場比賽面對公開男一級新兵萬能科大，以107：98獲勝，但楊哲宜不滿意球隊防守，提醒球員加強防守，接下來的比賽最多失分83分，並曾讓屏東大學單場只拿42分。

從防守做起的輔大，雖然預賽曾接連受挫於台灣師大、國立體大及文化大學而苦吞3連敗，但從去年12月20日大勝屏東大學開始，拉出了8連勝佳績，8連勝期間平均失分只有62.4分。

此役輔大以曾祥均18分、19籃板及5阻攻最佳，鄭皓為與楊承翰各贊助13分；義守吳彥倫12分、陳諾以10分。

UBA公開男一級8強隊伍已經出爐，還有四隊要保住一級資格，台灣科大和台北商大今天的保級戰，台科大以68；60勝出，另外萬能科大76：85不敵台灣藝大，本季首度升上一級的萬能，雖然和台科、北商同為4勝11敗，經過比較球隊勝負關係與正負分，台科正5分排第11名，北商負1分第12名，兩隊下季留在一級，萬能負4分落到第13名，下個球季和台北市大、醒吾科大及屏東大學得降至二級。

(中時電子報)

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