迪麗熱巴寒冬露長腿 最美風景藏在後腳跟！

2019年01月06日 20:52 中時 陳張眾

Giuseppe Zanotti 2019春夏大片，由美國名模Grace Elizabeth擔任主角，圖中她穿著的正是品牌全新的Peony系列高跟鞋款。（GZ提供）

女星迪麗熱巴因演出《烈火如歌》、《三生三世十里桃花》等電視劇竄紅，還擊敗孫儷拿下2018金鷹獎視后，她更靠著精緻的臉龐、姣好的身材及水漲船高的人氣，博得不少品牌喜愛。日前她在出席代言活動時，即在寒冬中敬業選穿丹寧短褲，露出一雙雪白的修長美腿，而腳上出自義大利鞋王Giuseppe Zanotti （GZ）2019春夏系列的Peony高跟鞋，對比於全身休閒感造型格外搶鏡，鞋後跟盛開的絲質花朵，也意外成為她身後最美的風景。

Giuseppe Zanotti春夏系列以「每日紅毯」為主題，其中Peony系列更將代表女性牡丹，妝點於涼鞋、手拿包等各式單品上。（GZ提供）

Giuseppe Zanotti春夏系列以「每日紅毯」為主題，其中Peony系列更將代表女性牡丹，妝點於涼鞋、手拿包等各式單品上。（GZ提供）

義大利鞋王Giuseppe Zanotti 2019春夏以「每日紅毯」為主題，融合設計師一貫的奢華元素於俐落的鞋履線條中，向都市女子們的日常致敬。全新的Peony系列，就運用了代表女性的柔美牡丹為符號，並以絲質、PVC等不同面料，營造出花朵盛開於高跟鞋、涼鞋及手拿包等各種不同單品上之瑰麗瞬間。其可自在混搭日常裝束的多變性，亦印證了如Zanotti本人所說：「真正的優雅總是展現在傻念頭與簡約的完美平衡之中。」

(中時 )