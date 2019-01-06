SBL》于煥亞下半場大爆發 領金酒中止5連敗

于煥亞下半場徹底爆發，不僅投進5顆三分球，更包辦21分。(中華籃協提供)

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中時電子報
／新竹報導

本周前兩戰表現低迷，平均只拿4.5分的金酒射手「阿亞」于煥亞，終於挑在球隊最需要的時機徹底爆發，靠著他在下半場三分球投6中5、獨拿21分的火力演出，金酒96比88擊退台銀中止5連敗，也送台銀吞下難堪7連敗。

其實于煥亞上、下半場表現判若兩人，上半場2投0，僅靠罰球拿到1分，沒想到下半場完全找回三分手感，甚至出手命中距離越來越遠，「因為當我開始投進三分球，對方防守我就越來越靠近，我當然只好投大號三分球了。」

「我在上、下半場感覺並無差異，就是照著正常節奏在打，我想為何下半場變得比較準的原因，還是因為我出手變得果斷，只要對方給我一點空檔就勇於出手，果然有著不錯效果，」全場貢獻22分、3籃板與2助攻的于煥亞說。

金酒執行教練吳俊雄整場比賽都用吼的要求球員保持專注。(中華籃協提供)

整場比賽都在場邊大吼，要求球員打更積極的金酒執行教練吳俊雄表示，今天上午有特地打給阿亞，希望讓他明白放膽去打就對了，「我只告訴阿亞，狀態不好沒關係，努力在場上多做點事，慢慢就可找回手感，看來確實出現效果。」

貢獻全場最高32分、6籃板與3助攻的佐藍，是金酒止敗的另一功臣，「這場比賽很想幫球隊贏球，因為全隊都承受著連敗壓力，也一直鼓勵大家不要放棄，很開心我們止敗了。」但金酒還在考慮是否把他換掉，預計9日就有答案。

本周換掉雙洋將的台銀，仍然無法逃過7連敗命運，接下來是否還需換掉天使或史貝斯，台銀總教練韋陳明這次說法比較保留，「目前我們沒有更換計畫，既然我們無法改變別人，只好努力改變自己，期望兩人下周可以表現更好。」

(中時電子報)

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