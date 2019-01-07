景氣冷颼颼 社福圍爐送暖物資袋空空

全成基金會歲末舉辦寒冬送暖圍爐將在11日舉辦，雖餐會有各界贊助，但要讓參與者帶回的物資袋的「喜洋洋福氣袋」還安靜的躺在置物櫃中等無物資。（馮惠宜攝）

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景氣冷颼颼，歲末社福團體舉辦街友、獨居老人公益圍爐活動，都傳出募資困難，人安基金會「寒士30吃飽尾牙活動」募款傳出只募款尚差5成；而台中全成基金會辦理寒冬送暖圍爐餐會，迄今只有有物資袋卻等無物資。

全成基金會連續多年在歲末舉辦寒冬送暖圍爐，邀請有長期照顧需求家庭及社區獨居老人、身心障礙者齊聚圍爐，感受來自社會大眾帶來的溫馨暖流。但今年捐贈氛圍低迷，往年於活動前一周即可募得需求物資，今年卻大不如前，雖有長期捐贈團捐贈贊助，預備放物資袋的「喜洋洋福氣袋」還安靜的躺在置物櫃中，形成有物資袋卻無物資的特殊情況。

全成基金會董事長聶玉美表示，基金會長期獲得新社菇神餐廳、金磚餐廳、逢甲陳媽媽四季涼補店、月之戀人、歐客佬等企業捐助，本次亦不例外，獲知「第13屆寒冬送暖意，溫馨圍爐情」即將於1月11日辦理，立即率先響應，菇神餐廳捐贈了香菇20大包提供給長輩做為年節乾貨應景，金磚餐廳熱情響應圍爐餐費捐助，逢甲陳媽媽四季涼補店更是持續10年提供圍爐湯品供長輩寒冬進補，月之戀人、歐客佬亦捐助糕點供活動現場民眾品嘗。

除了現場圍爐，往年基金會也會準備米糧、水果、暖暖包等物資，今年景氣冷餿餿，物資匱乏，亟待各界捐輸，盼大家給予長期照顧需求者在年節前夕感受來自社會大眾的溫馨善意。

(中時 )

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