日人吃飽飯為何說「御馳走様」？ 謝長廷臉書揭由來

NHK大河劇《韋馱天》今（6）日上檔，講述借喻韋䭾之意講述馬拉松選手金栗四三的故事。（擷圖自謝長廷臉書）

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中時電子報
/綜合報導

常看日劇的人都知道，日本人吃完飯必定合掌說聲「御馳走様」。哈日族對這畫面很熟悉，但你知道這個典故從何而來嗎？NHK大河劇《韋馱天》今（6）日上檔，讓駐日代表謝長廷有感而發，說起韋馱天、馬拉松選手和用餐禮儀所代表的文化意涵。

前陣子，謝長廷因駐日外交官之死、核食公投等問題，飽受訾議，年前他又自行盤點駐日的「豐功偉業」，更引起眾人側目。不過，他今日不談政治，而聚焦開講日本文化的典故。他在臉書上寫道，日本NHK今推出新檔大河劇《韋馱天》（いだてん），描寫第一位參加奧林匹克運動會馬拉松比賽選手金栗四三的故事。

謝長廷提到，金栗是日本傳奇馬拉松選手，1912年，他在日本馬拉松預賽打破世界紀錄，但到了瑞典斯德哥爾摩正式比賽，卻因生病迷路而沒跑完全程，也未向大會申報放棄比賽。直到55年後，瑞典奧運會邀他出席紀念活動，才正式宣布他抵達終點，完成全部賽程，他馬拉松的時間長達54年餘，是一項史無前例的紀錄。

台灣人或許對金栗四三感到陌生，但充滿熱血故事的「箱根驛傳」可能聽過吧。現今已舉辦過95屆的「箱根驛傳」，是日本歷史悠久的高校馬拉松比賽，正式名稱叫作「東京箱根間往復大學驛傳競走」，而他即是此比賽的發起人。日本人過年，最經典的戲碼就是窩在桌邊暖爐，邊剝橘子邊守在電視前，除了看除夕夜NHK的《紅白歌合戰》，就是觀戰每一年都轉播的「箱根驛傳」，看日本大學生如何接力跑完217.9公里的賽事。

謝長廷指出，韋馱天的日文意思是指跑得很快的人，來自佛經韋䭾曾以神行速度，追回被盗的佛牙的典故。日本人吃完飯會合掌說「御馳走様」（ご馳走様でした），最早是感謝韋馱天樣搬運食物，後來才演變成「很好吃」、「吃飽了」的意思。

(中時電子報)

文章來源：謝長廷臉書

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