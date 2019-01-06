雲林縣禁止廚餘養豬行政命令 本周將公告

2019年01月06日 21:38 中時 周麗蘭

雲林縣禁止廚餘養豬的行政命令本周將公告，環保局也將草擬清潔隊回收廚餘事業廢棄物的收費標準定型化契約，未來將以桶計費，回收後送入化製廠焚燒。環保局表示，防疫不是一兩周的事，雲林縣把SOP逐步建構起來，經驗提供給外縣市參考。

非洲豬瘟來勢洶洶，農委會提出各區大型廚餘蒸煮中心的構想，雲林縣長張麗善堅定表示，「全面禁止廚餘養豬才能杜絕非洲豬瘟病毒傳播，這是最終、最有效的辦法。」

她強調，到目前證明禁止廚餘養豬是正確的，也是所有專家學者都認同的政策，很多養豬大戶也豎起大拇指稱讚，這是確保消費者吃豬肉的健康與安全的作法。

張麗善指出，防疫工作刻不容緩，不能等到案例產生才禁止廚餘養豬，防疫必須有積極的作為，不能等防疫有缺口，發生意外才亡羊補牢。

環保局依據廢棄物清理法74條將公告雲林縣禁止廚餘養豬的行政命令，屬於道德勸說，沒有罰則。

針對20鄉鎮公所清潔隊未來可能會回收廚餘事業廢棄物，環保局將訂出收費標準的定型化契約，原定每公噸清除費1578元，未來將以「桶」計費，清除費、處理費將有統一收費標準，鼓勵店家瀝乾廚餘。

環保局表示，雲林縣防疫走在前頭，作法無法一次到位，一步步順序該怎麼做，產生問題需要如何調整，跑在前頭把一些問題釐清，希望未來也可以提供中央參考，防疫不是一、兩周能解決的事，雲林縣未雨綢繆，萬一發生非洲豬瘟疫情，處理會更麻煩。

(中時 )