「柯家軍」陳思宇民調低 哪些票跑了？

「柯家軍」陳思宇。（本報系資料照片）

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中時電子報

台北市第二選區（士林、大同）立委補選最新民調，「柯家軍」、前北市府觀傳局長陳思宇僅10.3%，和民進黨參選人何志偉的28.3%，差距達18%。即使有台北市長柯文哲站台加持，陳思宇民調卻仍低迷，究竟是哪些票跑掉了？

從《美麗島電子報》民調來作交叉分析，就不同年齡層與學歷的民眾而言，何志偉在絕大多數各群民眾中都較獲青睞，暫居領先，其次是陳炳甫。陳思宇雖有20至39歲或大學以上學歷者支持，但她在40歲以上或專科以下學歷者中的支持度，竟僅有個位數。

而士林區民眾也明顯傾向支持何志偉，有31.0%，其次是陳炳甫15.1%，陳思宇為10.7%。大同區民眾對何志偉與陳炳甫的支持度皆約2成4，陳思宇則僅9.7%。

就不同政治立場的民眾而言，泛綠民眾57.4%支持何志偉、15.1%挺陳思宇（其中民進黨支持者64.4%支持何志偉、12.2%支持陳思宇）。泛藍民眾50.3%支持陳炳甫、14.5%支持何志偉。中立民眾22.3%支持何志偉、11.1%支持陳思宇、10.6%挺陳炳甫。由此可見，泛藍與泛綠民眾至少各5成支持其陣營的候選人，至於陳思宇僅獲泛藍、泛綠與中立民眾各1成餘支持，而居劣勢，明顯不及、甚至迥異於柯P支持者的分布情形。

(中時電子報)

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