「終極遠境」現形 紅楬色的葫蘆狀

2019年01月06日 21:35 中時電子報 江飛宇

比冥王星還要遙遠的「終極遠境」(Ultima Thule)終於展現了它的模樣，原來它不是保齡球瓶，而是一個雪人，或者說是葫蘆型的。

太空網(space.com)報導，迄今為止，人類拍攝到最遙遠的太陽系天體第一張照片終於回傳成功，直徑33公里終極遠境星，是由兩個大致呈現球型的小行星組合而成，所以外表像個雪人，並不是原先以為的保齡球瓶狀，經過色調的強化後，它的色澤偏向紅楬色。

新視野號(New Horizons)的任務組成員說，既然終極遠境是由兩個球體結成，那剛好可以把較大塊的叫「終極」(Ultima)，較小的叫「遠境」(遠境)。它之以呈現紅楬色，可能是冰層表面被來自深太空宇宙射線給質變而導致，類似的情況在冥王星的表面也看的到，另外，冥衛一凱隆(Charon)的北極也是這種紅色物質。

新視野號在接近終極遠境的前夕所拍攝的模糊身影，科學家曾一度以為它是保齡球瓶形的。(圖/NASA)

終極遠境的第一張較清楚照片，經過色澤疊加後，知道它的表面呈現紅楬色。(圖/NASA)

為什麼終極遠境是這種雪人狀?科學家認為，「終極」與「遠境」很可能在過去是獨立的、自由運行的星體，然後在太陽系誕生之後，因緣際會的使它們相互接近而合併起來。有趣的是，其他星體的合併，往往是一場劇烈的撞擊，但是「終極」與「遠境」的合併卻很「輕柔」，NASA的科學家傑夫摩爾(Jeff Moore)說：「這兩個星體當初的結合速度，可能只有人類步行的時速而已，因此它們的形體沒有被破壞。」

既然形體沒被破壞，代表說「終極遠境」保留了大多數太陽系早期物質，50億年前太陽系形成初期，最原始、最古老的物質就是那幅模樣。

不過，這幅照片還只是科學家對「終極遠境」所知的冰山一角，因為新視野號團隊所發布的照片，還不是在最接近距離所拍攝的，當時距離「終極遠境」13.7萬公里，而新視野號最接近時，只有3500公里，到時候所拍攝的照片解析度一定更高，一定更能分辨表面的景象與起伏。

(中時電子報)