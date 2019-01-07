候鳥季來了 鳥迷大飽眼福

2019年01月07日 07:14 中時 曹明正

候鳥季來了，茄萣溼地吸引眾多鳥友賞鳥。（高雄巿養工處提供）

不只黑面琵鷺，茄萣溼地還被鳥友直擊有白琵鷺（左上）出現。（高雄巿養工處提供）

每年冬季一到，大批冬候鳥造訪永安、茄萣溼地相當壯觀，上月中茄萣溼地觀察到一級保育類動物黑面琵鷺約400隻，創下歷年最高，近期甚至還出現更少在台灣被直擊的白琵鷺，讓鳥友大飽眼福，預估這次候鳥季將持續到今年春天。

永安及茄萣溼地前身為鹽田，廢曬後因少有人為干擾、食源又豐富，逐漸成為鳥類的生態樂園，更被國際鳥盟列為重要野鳥棲地。其中每年10月起至翌年4月止，就是候鳥最頻繁的時候，吸引許多賞鳥人士架設大砲迎接嬌客。

上月中旬起，候鳥季才剛進入重頭戲，永安溼地就有大量鸕鶿、赤頸鴨、白冠雞、白眉鴨報到，茄萣溼地更觀察到約400隻的黑面琵鷺，打破2015年3月以來最高285隻的紀錄，不僅保育有成，更是鳥友們大飽眼福的「溼」樂園。

更令鳥友興奮的是，近日有2隻白琵鷺被直擊，雖然屬二級珍貴的保育鳥類，但因為牠們主要繁殖於歐亞大陸中緯度地區，是荷蘭國鳥，儘管全球數量多於黑面琵鷺，但台灣不在白琵鷺主要遷徙路徑，此次出現更顯難得。

白琵鷺與黑面琵鷺外觀類似，但白琵鷺成鳥體型較大並有黃色嘴端。黑面琵鷺因面部黑色從嘴端一直至眼睛、額頭周邊，因而得名，這個特徵也是白琵鷺面部所沒有，由於白琵鷺一臉白淨，還被形容是琵鷺界的「白富美」。

(中時 )