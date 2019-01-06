UBA》田浩生涯首度大三元 政大2OT勝文化

政大後衛田浩(中)繳出29分、10助攻、11抄截，生涯首度完成大三元。(大專體總提供)

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中時電子報
／綜合報導

107學年UBA大專籃球聯賽最後一天預賽，由於已經晉級8強，文化大學繼前役隊台北商大之後，連續第2場以受傷為由未登錄林秉聖、莊又齊等先發五虎，前一場不敵北商之後，今天則是經過二度延長87：105敗給政治大學，政大後衛田浩以29分、10助攻、11抄截生涯首度達成「大三元」。

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田浩賽後表示這是個人生涯第一次出現「大三元」數據，「我比賽結束才知道自己大三元，感謝雙方教練、球員拚戰精神十足，造就這場歷時50分鐘的二度延長，我才能有大三元。」

田浩達成大三元的第10次助攻，是二度延長剩2分39秒時，他從中間突破後遭到文化球員包夾，他瞄到隊友聶歐瑪已在籃下埋伏，旋即傳球，聶歐瑪也順利放進兩分，讓田浩記上一筆助攻。

政大教練陳子威指出，不管對方先發主力有沒有打，球隊都維持全力以赴的精神，也多了些磨練機會，尤其拚戰50分鐘又贏球，獲得難得的經驗。

連續兩天讓先發球員高掛免戰牌，文化教頭陳暉解釋，是為了保護林秉聖、余孟耘，畢竟他倆大腿拉傷，莊又齊、李哲維和吳松峻則有膝傷，才不得不讓五人連休兩天，絕非文化沒盡全力。

而文化在第二度延長的5分鐘打得荒腔走板，不但只拿3分，還被政大狂飆21分，林秉聖說：「真的很想跳進去打二度延長的最後5分鐘！」莊又齊則說：「之前在禁區扛了13場各隊的長人，真的很累，想好好休息。」

(中時電子報)

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