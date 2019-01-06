林佳龍臉書直播寫春聯 下階段：2019迎接「光」

2019年01月06日 22:33 中時 盧金足

林佳龍今晚在臉書直播即席揮毫，很多網友希望獲得他寫的春聯。（盧金足翻攝）

前台中市長林佳龍6日晚上在臉書直播，與他市長任內為台中市府寫春聯，大受歡迎的名書法家蕭世瓊一起寫出豬年的春聯，吸引近萬名網友上網觀看，林佳龍對2018年選出「合」代表字，去年雖然各種競爭，要合才能超越，整「合」好腳步和心情，下階段就要開始，迎接2019年，他寫出「光」的代表字，將成立光合基金會，會力行光合作用，把自己當成葉綠素發光發亮。

林佳龍今晚八點半在臉書直播一小時即席揮毫，還開放民眾在網路「點字」，有網友即將結婚，希望獲林佳龍和書法大師的書法祝福，最後寫下「百年好合」獻上祝福。

在蕭世瓊指點下，林佳龍書法功力大增，紛獲網友讚賞，不少人想索取，林佳龍表示，現在已不是市長，無法將春聯分送各區公所索取，但網友可以自己下載電子檔印出來，一樣可以獲得春聯。

去年經歷選戰，今年的下一步備受關切，小編請林佳龍寫出去年的代表字，林佳龍下筆寫了「合」字，他表示，去年雖然有各種競爭，但最後都要合，「合」才是一種超越，也是他的心境，從興革事項到給台中留下好基礎，擔任4年台中市長過程就像「起承轉合」，「合」字別具意義。

「下個階段就要開始！」林佳龍說，任何階段都有競爭和紛擾，「合」之中就會有超越，下個階段就要開始，他要整「合」起來，邁向新未來。

至於2019年代表字，林佳龍著墨寫下「光」字，他強調，有了「合」總結後，2019年將成光點照亮社會，每個人都是光點，應該串起來成為光源，盼和這些光連結起來，讓世界更光明溫暖，彼此連結為社會帶來正能量。

林佳龍說，他將成立「光合基金會」，所以「光」和「合」就是代表光合作用，把自己當成葉綠素，在任何位置都可以發光發亮，尋找更多人的故事，台灣很有活力，但有時相互抵消，他希望走在光裡，行光合作用，帶動更美好的台灣。

(中時 )