游盈隆敗選 阿扁自豪「一百萬人關鍵少數力量」

陳水扁與游盈隆合照。（圖／取自陳水扁勇哥物語臉書）

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中時電子報

民進黨主席補選結果出爐，獲得前總統陳水扁以及一邊一國連線力挺的台灣民意基金會董事長游盈隆以27.4%的得票率敗北。陳水扁昨晚透過「陳水扁新勇哥物語」表示，這樣的結果顯示認同一邊一國的阿扁們在民進黨內部應有四分之一以上的比例，在全國至少有一百萬人的少數聲音，將是2020大選一股不可忽視的關鍵力量！

阿扁指出，一個月前的縣市議員選舉，一邊一國議員總得票數占民進黨總得票數27.7%，一邊一國議員當選席次占民進黨當選席次26.9%。游盈隆小蝦米力戰大鯊魚，能有27.4%得票率，算是很不錯了！選前私下就跟很多朋友提過，只要拿到四分之一的選票就沒有輸了。

阿扁強調，認同一邊一國的阿扁們在民進黨內部應有四分之一以上的比例，在全國至少有一百萬人的少數聲音，將是2020大選一股不可忽視的關鍵力量！大家不要妄自菲薄，反而要更有信心，奮力向前，迎向光明！

阿扁表示，游盈隆雖敗猶榮，應該再接再厲，永不放棄！選後就回家跟大家ㄧ起打拼，協助卓主席做好各項興革，成功不必在我！

阿扁也恭喜卓榮泰高票當選，任重道遠！祈祝卓主席矢志帶領民進黨贏得2020年二合一選舉，不會是只幹一年的敗選主席；並要用行動證明主席說的他不是保皇黨更不是保英派！

(中時電子報)

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