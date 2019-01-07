柯Ｐ酷吏風格再現？催逼警局收停車費 連機車都不放過

許多分局更新的門禁管制設備，就是為了柯P指示要全面嚴格管控收費。〔謝明俊攝〕

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去年底選舉，柯Ｐ連任台北市長後，再度展現他酷吏且投機性格，選前不敢提，一當選就要求台北市警局下屬各單位，須從嚴管控駐地停車場，基於「使用者付費」原則，要對員警停放私人汽機車，收取停車費用，連機車都要求每個月二百元停車費收好收滿，引來基層員警不滿。

四年前，柯Ｐ當選台北市長後，就下令要求市警局下屬各單位，對於本身駐地停車場，要做好管控，員警有停放私人汽車者，一律不得無償提供使用，必須按月租方式收取停車費，不繳費者不准進入停放。

但由於過去的市政府，從無要求員警付停車費的先例，並且各分局都考量到員警上班時間不一，多數員警都有輪到深夜勤的機會，深夜下勤後，已無捷運、公車等公共交通工具，都需自行騎車、開車回家，所以對於市府要求收費一事，並未嚴格控管。

另一方面，警察局因經常有逮捕嫌犯，偵查案件等機關工作特性，所以特別注意駐地安全維護，因此，台北市警局各下屬各分局的停車場，是不對外開放，都派有專門崗哨負責管制車輛進出。

去年１１月２４日投票結束，柯Ｐ再度連任後隔一週，北市各警分局接獲市警局來文指示，要求各單位嚴格執行分局官警私人停車收費管制，要求所有官警駕駛私人汽、機車上下班，停放在分局停車場內，機車以每個月２００元、汽車每個月１０００元收費。

北市部分分局，如中正一、中山等，因建地狹小，車位不足，連公務車都不夠位子，根本無法容許員警私車停放，但其它分局有多餘車位的，都要重新設置門禁管制措施，有些分局是用ＥＴＣ自動感應式，有的分局是用磁扣感應式，不僅讓分局又花了不少預算建置門禁管制，還得派專人管控每個人停車狀況，以便管制收費。

基層官警譏諷，柯Ｐ選前為了選票，怕得罪基層，不敢宣布加強管控，一選上就翻臉逼錢，柯Ｐ引以為傲地宣稱償還市府債務，原來是準備從基層員警身上榨來的。

(中時 )

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