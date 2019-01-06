趙薇、周冬雨姊妹同框沒笑容 時尚代言比腕力

2019年01月06日 22:32 中時 陳張眾

由美國攝影師Ethan James Green所掌鏡的「全家福」裡，主角們共同穿上風衣、連帽衫等主打單品，呈現傳統與現代並列的摩登氛圍。（BURBERRY提供）

趙薇和周冬雨在名為「摩登新禧」大片中，分別身著挖空細節無袖上衣及Vintage經典格紋羊毛西裝入鏡，且從背影表現出互相依偎的親密感情。（BURBERRY提供）

女星趙薇和周冬雨日前雙雙被英國品牌BURBERRY任命為代言人，更首度同框出演品牌農曆新年形象廣告。只見這對演藝圈的前後輩女星，在名為「摩登新禧」大片中收起笑容，分別身著挖空細節無袖上衣及Vintage經典格紋羊毛西裝入鏡，還擺起如「掰手腕」般的姿勢，帶點暗黑的冷色調風格，表達出創意總監Riccardo Tisci眼中節慶時分家人團聚時的互相依偎及親密無間。

這組由美國攝影師Ethan James Green所掌鏡的形象廣告，一公布即被有些網友指出「感覺不到喜慶」，但仍有不少人被兩人散發的自信氣場所擄獲。而一張在非正式都會環境裡所拍攝的「全家福」照片裡，包括兩位女主角在內的老、中、青三代，共同穿上典藏印花方巾、風衣和連帽衫、束口褲等主打單品，並在受古典人像畫啟發的氛圍中，呈現傳統與現代並列的靈感。

趙薇也在官方發布的新聞稿中表示：「這支廣告以家庭在新年裡團聚一堂的概念為主，以一種非常新鮮的方式表現出歸屬感。很高興和周冬雨一同演出，我愛死了這次機會！」而周冬雨則說：「全家福照片是一個很簡單的概念，不過背後蘊藏著濃厚的儀式感。我非常重視，也不會放棄每年回家一次與家人度過美好時光的機會。」

(中時 )