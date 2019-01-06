轟六投放最強無核武器 大陸版「炸彈之母」問世

大陸北方工業的宣傳片出現幾秒鐘的炸彈之母。(圖/norincogroup)

友善列印
中時電子報

防衛部落格(defence-blog)報導，北方工業集團（Norinco,中國兵器工業集團）有一支8分鐘的「中國兵器」宣傳片，當中有一段出現轟-6K投放大型炸彈的片段，被認為「炸彈之母」的大陸版。

消息來自北方工業公司的宣傳片，新聞影片中，一架轟-6K轟炸機空投了一枚巨大的炸彈，在一個不為人知的地方的測試場，成功引發了巨大的爆炸。北方工業公司是中共人民解放軍（PLA）的主要武器供應商，包括陸地裝甲車、防護裝備，以及主要的彈藥，包括炸彈、穿甲彈、埯體破壞炸彈等。

新華社在1月2日曾經報導「國產版“ 炸彈之母”視頻：轟-6K僅能裝一枚威力僅次於核武」，不過這則消息只有新華網訂閱戶可看，可能不希望造成外界太多聯想。

美國的「炸彈之母」是俗稱，學名叫「大規模空爆炸彈」(MOAB），字母縮寫剛好與炸彈之母相似。

這枚巨大的炸彈前端有4個突狀物，可能是光學尋標頭。(圖/norincogroup)

北京的軍事分析師魏東旭表示，從影片和轟-6K炸彈艙的大小來看，這枚炸彈的長度大約5至6公尺，轟-6K一次只攜帶一枚。確實可能是炸彈之母那種類型的大型炸彈。

魏東旭說，這種大型炸彈可以輕易地徹底消滅強化的地面目標，包括加固的建築物、堡壘和防禦掩體，都會被高熱與衝擊波摧毀，假如該地區被森林等障礙覆蓋，也可用於清除植披，變成一塊直升機部隊降落的著陸區。

軍事觀察人士指出，這種級別的武器也與核彈有相似的威懾作用，能夠打擊對手的士氣。

(中時電子報)

文章來源：China tested its most powerful non-nuclear weapon

文章來源：北方工業宣傳片

韓日海上執法爭端 韓國反控日本…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。