偷用GG頂女子 男辯有勃起障礙仍因這事敗訴

示意圖。(中時資料照)

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中時電子報

台南一名趙姓男子，1年多前趁著女子觀看街頭藝人表演時，用下體碰撞女子臀部，女子驚覺有異，大罵「變態」並報警處理。檢警調查時，趙稱他有勃起障礙，一審因此認證證據不足，判趙男無罪；檢方不服上訴，二審確認趙雖勃起不完全，仍可使人感受到陰莖腫大，改判趙需拘役40日。

據《聯合報》報導，女子於2017年底在公園內觀看表演，卻突然感受到有人用下體頂她的屁股，她轉頭看到趙男站在她的正後方並踮腳看表演，以為趙是無心的，便往左站。

女子走離趙男後，便繼續看表演，未料10多分鐘後，她又感覺有人在用下體頂她，回頭一看又是趙男，便氣得大罵「你是變態嗎?」趙男本想落跑，反遭女子抓住背包肩帶，並帶往派出所報案。

台南地院一審時，趙提出醫院診斷證明書，稱自己有勃起功能障礙，無法以生殖器頂撞女子臀部，法官便因此認為與女子指訴內容不合，判趙無罪。

檢方不服上訴後，台南高分院合議庭二審時，再次向醫院確認趙的隱疾，經檢查後，證實趙的勃起功能障礙可能令人感到陰莖腫大，加上二審時趙坦承認錯，並當庭向被害女子道歉，女子亦表示願意原諒趙，盼院方給予緩刑機會，便以趙為初犯、偶發犯，認他意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為碰觸其臀部，處拘役40日，可易科罰金，緩刑2年。

(中時電子報)

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