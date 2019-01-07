蔡英文：個人聲量不重要 但台灣聲量一定要大

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蔡英文總統近來網路聲量大幅提高， 她今晚在臉書表示，新的一年，我們還要一起走出同溫層，一起面對面說服更多人，一起為台灣製造更大的聲量。因為個人的聲量大小一點都不重要，但是台灣的聲量一定要大，「這是今年最重要的事」。

蔡英文在臉書一開始就表示，「又是長文，因為有滿滿的感謝」。 她說，選後到今天，檢討跟反省其實從沒有停過。同時我們積極面對國家的挑戰，像是提升非洲豬瘟的防疫作為。而元旦後一系列的兩岸議題，「身為總統，我全力捍衛台灣的立場」。

蔡英文指出，她忙到現在，才能花一些時間看大家的留言跟訊息。支持真的很多、很溫暖，當然也有希望我們做得更好的直接意見。無論如何，很謝謝各位花時間寫訊息給她「謝謝你們」。

她說，民主不是天上掉下來的，現在每個台灣人都可以自由表達意見和想法，是一代代台灣人努力爭取而來的。許多民主前輩在戒嚴時期不怕生命危險，只為了爭取言論自由與民主制度。所以，當我們呼吸自由空氣時，不能忘記過去這一段民主奮鬥的歷程，更要謝謝眾多有guts的前輩們，當年衝破戒嚴體制。

蔡英文強調，每個時代都有屬於自己的任務，現在我們的任務，就是要一起守護台灣民主自由的生活。面對新的國際局勢，民主的挑戰從來不會少。「但我要謝謝每一位願意為台灣發聲的你們，不管只是按個讚、留個言，或是把文章分享出去，都是我們為台灣發聲的方式」。

(工商 )

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