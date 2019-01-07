人氣王第一名的大豐爌肉飯 逢甲商圈激推美食

2019年01月07日 07:13 中時 盧金足

大豐爌肉飯的爌肉滷一大鍋，讓客人看了胃口大開。（盧金足攝）

大豐爌肉飯是逢甲商圈的排隊美食。（盧金足攝）

大豐爌肉飯為客人提供微辣的蘿蔔乾，吃爌肉飯不油膩好下飯。（盧金足攝）

逢甲商圈是台中市美食的一級戰區，位在西屯區河南路上的大豐爌肉飯，曾在全國爌肉飯比賽勇奪人氣王第一名，很多人為爌肉飯聞香而來，11點開始營業就大排長龍，軟嫩的爌肉之外，香Ｑ的白米飯也大大加分，讓這碗爌肉飯不只吸引學生，很多大老闆開著黑頭車，寧願排隊也要吃上一碗。

「爌肉要肥的還是瘦的？」大豐爌肉飯的爌肉一大鍋，老闆會貼心的問客人要那一種爌肉，一般女生不愛吃的肥爌肉，卻有一群死忠的粉絲，就愛大豐爌肉飯肥肉多一點的爌肉，肥瘦相間的爌肉，因為腿庫肉在滿滿的滷汁中入色，軟綿綿的肉質，筷子一撥就開，很多客人愛吃肥爌肉天天來報到。

瘦肉多的爌肉絲絲口感，吃起來不乾柴，是老闆滷製的撇步，公司行號中午來包便當，一包就10多個，尖峰時段客人滿座，內行的都提早11點先來吃，避開人潮，食量大的男生胃口大開，有人要連吃兩碗才過癮。

大豐爌肉飯還特別為客人準備微辣的蘿蔔乾，除了辣椒還有豆瓣，爌肉飯加上酸菜好下飯，最重要還有一塊嫩薑解油膩，爌肉飯淋上滷汁，鹹度適中，客人都會點上一碗銅板價的豬血湯、菜頭湯，還有大腸湯及粉腸湯是招牌湯品，油豆腐和白菜魯和爌肉飯也是速配餐點。

大豐爌肉飯

地址：台中市西屯區河南路二段333號

電話： 04-24525330

營業時間：中午11點到晚上8點

公休：星期一

售價：爌肉飯55元

(中時 )