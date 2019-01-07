網友一夜情找不到飯店 性急了當街嘿咻引警關注

2019年01月07日 02:41 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

古人有「三急」，包括「內急，性急，心急」，其中「性急」指的是洞房花燭夜，新郎新娘把握春宵一刻值千金。現代社會男女關係可不一定要等到完婚那天，有一對認識才二個月的男女網友，夜深人靜，大街路燈下就寬衣解帶嘿咻起來，警察前往「關心」，他們無奈解釋，他們找了5間飯店都已經關門了！

他們甚至告訴警方，因為找不到飯店房間，所以先在外面找廁所嘿咻了一次後，覺得不過癮，趁夜深沒人，在大馬路上續戰第二回，結果驚動警方，開警車過來把他們給逮捕。

這起離譜的男歡女愛是發生在波羅地海東岸的拉脫維亞，據當地《Mixnews》報導，男女坦承是透過通訊認識兩個月，首次見面，在酒店喝了一點，想要一些刺激。

綜合媒體報導，凌晨，警方從路口監視器中，在街道上看到一對情侶形跡可疑，他將監視器畫面拉進以後，發現女方跪在地上，頭埋赤裸男子下方來回晃動，於是通知巡邏警前往察看。待警方趕到之前，這對情侶已經「合體」，警車鳴笛數聲，這對男女才察覺到大勢不妙，雖然立刻穿上褲子逃跑，但為時已晚。

據警調查後，這名男子是德國人，而女子是俄羅斯人，女子解釋說，她希望有刺激的性愛感覺，當警察問他們為何不去飯店，或是找著廁所之類的，女子說，「我打電話給五間飯店，全都關了，我們其實已經在廁所做過了，然後想再來一次。我們是透過通訊認識兩個月，剛剛才首次見面，我們在酒店喝了一點，想要一些刺激」，結果他們被警察依當地法令開了台幣約7000元罰單。

(中時電子報)