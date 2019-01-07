東森購物2018年iPhone系列創約2.8億營業額居冠，鍋寶316快煮壺件數居冠

2019年01月07日 03:27 工商 張佩芬

鍋寶316快煮壺因品牌大、品質好，一度賣到缺貨。圖：業者提供

一錠乾淨超濃縮活氧除垢錠加碼組，婆婆媽媽們爭相搶購囤貨。圖：業者提供

東森購物公布2018年年度熱銷商品排行榜，創造最高營業額冠軍是APPLE iPhone系列，共創造約2.8億營業額，共銷售近1萬支，賣出的手機堆疊起來有3座101的高度；若以賣出最多件數來看，冠軍則是鍋寶316快煮壺，共售出近9萬件。

年度十大熱銷商品冠軍是3C商品，美容保健類商品佔了一半有5項，其他4項是生活用品和小家電，累積銷售全年共創造了近14億營業額，佔整體業績近10%。

以APPLE iPhone系列來說，XS Max 256G，是X 系列中較多人購買的規格，iPhone 8系列也有不少支持者，總計共賣出近1萬支iPhone，將手機堆疊計算，共有3座101那麼高。

其次創造營業額第二名的是保健食品華陀磷蝦油，創造了2.3億的業績，第三名依序是妍美?葉黃素、Dyson無線吸塵器、日本味王防彈咖啡、肩樂按摩器、台酒生技青春露、鍋寶電鍋、韓國PN鍋具組和日本味王葉黃組，其中綜藝天王吳宗憲代言的肩樂按摩器，名列十大熱銷排行商品的第七名，仍持續熱銷中。

東森購物觀察近來韓流當道，韓國PN鍋具組，單單這一組商品，2018年共售出5.3萬多件，創造了8,700萬的業績，佔生活用品類商品業績的4%，PN 楓年是具有「工匠精神」的韓國國民廚房品牌，獲得獨家專利100% MADE IN KOREA 正品，1954年成立，已有63年的歷史，在韓國知名度高，台灣獨家限量銷售，是東森購物去年主打的明星商品，果真不負眾望榮登2018年狂銷商品第九名。

除了創造營業額外，以銷售件數最多來看，較低價的生活用品和小家電，婆婆媽媽超愛，像是鍋寶316快煮壺，鍋寶品牌大、品質好，千元有找，物超所值，受到會員們廣大的喜愛，一度賣到缺貨。還有韓國熱銷泡沫炸彈清潔霸也賣出近5萬件，一錠乾淨超濃縮活氧除垢錠賣出4萬件，都是居家清潔的好幫手，年底大掃除時節又將來到，CP值高，又有會員超強口碑，婆婆媽媽們都爭相搶購囤貨。

東森購物表示，每年公布熱銷商品排行榜，可以提供給消費者作為年度採買參考，因為每項商品都相當實用，幾乎每個人都用得到，尤其年底除舊換新和掃除清潔旺季即將到來，東森購物將作好充足備貨，因應消費者的採購需求。

另外，週年慶「全民大換鍋」活動，從12/19(三)起全通路消費任1件商品，即可用低於市價3.8折的優惠價換購德國雙人牌鍋具及刀具，只要用999元起，輕鬆將德國雙人經典好鍋帶回家 !還沒換到的動作可要加快，可撥打專線0800-26-26-26，或上東森購物網「換鍋專區、，或開啟東森購物APP「換鍋專區」換購。

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