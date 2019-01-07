1月7日三大報頭條要聞

2019年01月07日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●民進黨昨天舉行黨主席補選，被視為「挺英派」的前行政院祕書長卓榮泰，以72.6％的高得票率當選，預計周三（9日）就職交接。卓榮泰表示，目前最重要是，從1月27日台北及台中立委補選一直到2020年，民進黨大大小小戰役的勝選。至於2020，黨有黨的機制，一定照黨的機制走。

●亞洲第一部保障病人權益的專法《病人自主權利法》昨（6）日上路，年滿20歲、心智能力健全者，可在「預立醫療照護諮商」（ACP）後，先行預立醫療決定（AD）。衛福部醫事司司長石崇良表示，ACP收費上限1小時3500元，未來低收入戶、中低收入戶可免費諮商，最快2月初補助；2至6級失能居家老人，最快6月前補助。

●高雄市長韓國瑜選前選後都把「九二共識」掛嘴邊，不過，近日蔡英文總統呼籲大家不要再談九二共識，韓國瑜6日表示，在台灣一國兩制不能講，九二共識也不能談，他幽默說，「九二無鉛汽油，要不要也乾脆改名？」臉上盡是無奈。

●南京大學台灣研究所所長劉相平近來表示，在統一方式上，海內外各界曾積極研議各種各樣的模式，包括以「三民主義統一中國」為內核的「一國良制」、「一國兩治」、「一國三制」、「聯邦制」、「邦聯制」等，不是新鮮事。但台灣總有一些人試圖通過否定「兩制」達到否定「一國」的目的，台灣各界不得不察。

◎旺報

●曾任大陸前領導人鄧小平翻譯、目前為北京全球化智庫副主任高志凱表示，大陸國家主席習近平的對台政策談話顯示兩岸統一的進程已經開始，而完成統一，習近平指的時間可能是大陸成為全球第一大經濟體那一刻，也就是約10至15年內。

●南京大學台灣研究所所長劉相平近來表示，在統一方式上，海內外各界曾積極研議各種各樣的模式，包括以「三民主義統一中國」為內核的「一國良制」、「一國兩治」、「一國三制」、「聯邦制」、「邦聯制」等，不是新鮮事。但台灣總有一些人試圖通過否定「兩制」達到否定「一國」的目的，台灣各界不得不察。

●「中國兵器工業集團」日前發布了一段宣傳影片，首次展示由轟-6K投放的大型航空炸彈，被稱作是「中國版炸彈之母」（Mother Of All Bombs，MOAB），是大陸除了核武以外最強大的炸彈，儘管影音只有短短幾秒鐘，但仍展示了該炸彈的強大威力。

●日媒披露，美軍計畫在今年的演習中把M142高機動性多管火箭系統，外加一款戰術飛彈，部署到具有重要戰略地位的琉球群島。由於該飛彈最大射程可達300公里，理論上只要在宮古海峽任何一端部署這樣的武器，就能實現嚴密封鎖。然而，大陸海軍軍事專家李杰指出，美軍若真實踐這一新戰術，「再折騰也難鎖住島鏈」。

●大陸製造業景氣下滑疑慮以及蘋果下修財測，全球股市下跌風險不見和緩，帶動金價持續走高。代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金ER指數，上周（2018/12/27~ 2019/1/04）價格相較前周上漲1.07%，黃金期貨2月合約以1294.8美元作收。不過，分析人士認為，2019年國際金價有望從美國聯準會升息預期減弱和股市波動性加劇中繼續獲得上漲力量，但真正步入牛市尚需時日。

◎工商時報

●美聯準會主席鮑爾鴿派言論，加上大陸人行宣布二階段降準1個百分點，美股四大指數上周五強彈3.29％到4.37％，法人表示，台股基本面有三好，本周力拚破底翻迎接金豬年紅包行情。

●據了解，立法院朝野黨團已快馬加鞭協商108年度總預算案，最快不排除本周三(9日)表決，若周三完成三讀，賴揆最快周四（10日）提出總辭。知情人士表示，賴揆「堅定離開、毫無懸念」，不因豬瘟防疫作戰而絆住。

●紐約大學與密西根州立大學研究員開發的人工指紋，號稱能解鎖約三分之一的指紋辨識手機，讓指紋辨識的安全性遭受挑戰。

●「財團法人法」2月1日施行上路，持有單一企業股票不得逾5％的「控股條款」，應否在一年內出脫持股，引發財團法人大為緊張。法務部次長陳明堂6日表示，上周已發出函釋給各部會，確定「不溯及既往」。如此為財團法人1年內出脫持股的擔憂解套，免除台股動盪。

(中時電子報)