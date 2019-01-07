唐綺陽星座：火象魅力加分！牡羊、射手敢夢易墜愛河

2019年01月07日 06:01 中時電子報 林郁庭 ／綜合報導 ／綜合報導

01/07-01/13｜星座運勢週報（影/唐綺陽官方專屬頻道YouTube）

本周天王星牡羊順行及金星進入射手，火象魅力加分，恭喜牡羊、獅子、射手！你們本身也更敢夢想，整體有樂觀的氣氛，有機會墜入愛河，或迫不急待想要以新面目與大家見面。

金星射手也凸顯了射手的價值，鼓勵大家多看書、追求智慧，散發高知魅力，外籍配偶、外籍人士也有爆紅機會；文化差異、異國戀也成了被關注的有趣話題。

金星、木星即將合相，金牛、天秤樂觀有好運勢。水星、土星入相位，雙子、處女瞻前顧後，行事風格嚴肅。日、冥入相位，魔羯、獅子想要轉型，要把握重要的機會。

重要星象：天王星牡羊順行，金星進射手，金、木星將合相，水、土星入相位，日、冥入相位

工作注意↓

金牛：好好把握往上一階、衝刺的機會

射手：被質疑，反而能將事情想得更周全

魔羯：要多注意下屬的狀況，避免出錯

水瓶：稍安勿躁，應稍微有所分辨

桃花注意↓

白羊：愛情發展順利，主動讓關係更如膠似漆

巨蟹：有機會挽回舊情或討論重要的話題

處女：忙到力不從心，需要對方的安慰

天秤：有桃花主動示好，桃花朵朵開

財運注意↓

天蠍：正財運佳，提出訴求能多勞多得

雙魚：購物運佳，理財有機會回收

健康注意↓

雙子：要當心意外傷害

獅子：請注意交通安全

(中時電子報)