忽冷忽熱的一周 北台今濕冷 周四飆30度 玉山初雪遲到

東北季風影響，北東濕涼、中南部多雲到晴溫差大(資料照)

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中時電子報
整理報導

東北季風影響，今(7日)至9日(週三)北臺灣濕涼，其他地區早晚涼，迎風面北部及東半部地區有下雨的機率，中南部則是太陽露臉的好天氣；北台灣將等到10日(週四)東北季風減弱，迎風面降雨將逐漸趨緩，氣溫回升，才可望揮別濕答答的天氣型態。

今天各地清晨低溫在１５至２０度間，頗有涼意，白天北臺灣回溫有限，高溫２０至２２度間，中部及花東２４至２６度，南部則可來到２７至２９度間，中南部日夜溫差較大。

今起到周三，北台濕涼，週四東北季風減弱，氣溫回升。（圖/氣象局提供）

氣象局提醒，未來一周，北台灣將會出現「忽冷忽熱」的變化，周一、二不穩定降雨機率高，周三偶爾有雨，周四開始各地回溫，全台高溫可以到29、30度，北台高溫也有27度，周六下半天有鋒面生成，是否影響天氣，還有待觀察。

另外，氣象局指出，每年玉山初雪一般落在11月8日到12月23日之間，但今年初雪卻至今還沒來，且目前觀測，未來兩周沒有較強烈的冷空氣，玉山初雪時間可能創下歷年最晚紀錄。

東北風偏強，今天臺南以北、東南部、恆春半島及各離島沿海空曠地區易有８至９級強陣風，海上作業及海邊活動請多加留意。

今天北部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級為主；雲嘉南以南位於下風處，擴散條件不佳，雲嘉南以及高屏空品區為「橘色提醒(對敏感族群不健康)」等級，高屏空品區局部地區短時間可能達紅色警示等級。

(中時電子報)

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