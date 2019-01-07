獨家》四大超商全面科技化！萊爾富智慧店 首度亮相

2019年01月07日 06:33 工商 劉馥瑜

萊爾富攜手工研院，首創超商導入智慧才積辨識系統，可自動辨識包裹尺寸及重量，有助提高寄件效率。（攝影／劉馥瑜）

萊爾富智慧科技店部分商品已改為電子標籤，取代傳統商品卡。（攝影／劉馥瑜）

萊爾富攜手工研院，首創超商啟用盤點自走車，協助店員巡貨架，確認需補貨商品。（攝影／劉馥瑜）

繼統一超無人店、全家科技概念店、OK智能自販機後，萊爾富科技店首度亮相！萊爾富數位商務／流通處協理王瓊媛接受本報獨家專訪表示，萊爾富全台首家智慧科技店落腳交大校園內，與工研院技術合作，首創盤點自走車、智慧才積辨識系統等7大科技應用。至此，四大超商全面科技化時代來臨！

2018堪稱超商科技應用最百花齊放的一年！7-ELEVEN去年元月開出全台首家無人超商「X-STORE」，以人臉辨識入店跟消費是一大特色；3月底全家開出首家科技概念店，導入咖啡機器手臂、智能EC驗收、建議訂購系統等17項新科技；OK超商6月發表「OK mini」智慧自動販賣機，支援逾20種非現金支付方式，並結合物聯網技術推出即時補貨APP、雲端管理系統等。

而萊爾富攜手工研院，在經濟部商智慧商業計畫支持下，耗時半年打造的全台首家智慧科技店，也於2018年11月底悄悄亮相。王瓊媛指出，該店主打7大科技應用，包括盤點自走車、才積辨識、電子標籤、熱區偵測、人流偵測、人臉辨識、互動看板，目的在於降低店員勞務負擔、提高消費者科技體驗與便利，開幕1個多月來，已成功降低人力成本10％、時間成本20％。

與其他同業不同的是，萊爾富科技店希望注入產學研合作能量，如創全台超商之先首次啟用的盤點自走車、智慧才積辨識系統，都是工研院自主研發的科技設備。王瓊媛說，盤點自走車可協助門市人員快速精準補貨；而在超商代收包裹劇增的時代，才積辨識更可快速辨識包裹尺寸及重量，大幅提高寄件效率，還可省去手寫託運單的麻煩。

此外，大數據分析也是一大重點。王瓊媛指出，人臉辨識可分辨來店客層的年齡、性別等，人流偵測可掌握該店當日、當周、當月人流高低峰，熱區偵測更可知道黃金貨架位置與POS銷售數據的關聯性，上述資料經由大數據整合分析後，將更有助門市商品陳列、行銷活動、庫存控制的精準度，提高營運效益。

而在科技店開幕後，王瓊媛透露，萊爾富下一階的段科技布局，預計農曆年後陸續在人潮較多的門市鋪設自助結賬機台，後續還將推出自助咖啡機，結合雲端超商咖啡預售，讓消費者用手機APP在門市掃描QR Code，就能從自助咖啡機拿取咖啡，完全不用經過店員，藉此達到人潮分流、降低排隊等待時間。

(工商 )