NBA》始亂終棄！騎士決定釋出麥克考

2019年01月07日 07:17 中時電子報 盧品青

加盟騎士短短一星期，前勇士後衛麥克考(Patrick McCaw)居然又要被釋出了。麥克考上周為了2年600萬美元離開勇士隊，根據《The Athletic》報導，騎士決定在美國時間周一(7日)的截止日前將他釋出，他不但會成為自由球員，講好的600萬美元也飛了！

騎士前陣子出高價把麥克考挖來，然後在合約兌現之前就把他趕走，這樣騎士就不用付他錢，而且報導指出騎士還試圖要用很低的價錢簽回麥克考，簡直令人髮指。若簽不回也無所謂，因為騎士已經看上了佩恩(Cameron Payne)來取代他。

騎士的說詞是麥克考戰力不符預期，這也是事實，麥克考在騎士打了3場，平均1.7分、1.0籃板，投籃命中率22%，誰叫他自己不爭氣呢，而且這也是他自己同意簽下的。當初勇士開給他2年520萬美元，他可能也會後悔沒有接受吧。

這種倒楣事不是第一次出現，依照現行規定，麥克考原本為「受限的自由球員」，他的600萬美元新合約在截止日前都是非保障合約，騎士的「始亂終棄」是合法的。因此ESPN預測球員工會將會修改勞資協議，強制將首年薪資視為保障薪資。

麥克考若被釋出就會成為非受限自由球員，任何球團都能簽他，包括騎士和勇士。經過這一鬧，麥克考大概沒臉回勇士，亦不願屈辱返回騎士。至少他現在海闊天空，可以自由選擇新東家，據傳也有其他球隊有興趣，但薪資想必大幅降低。

(中時電子報)