影》勇士柯瑞被吹走步 感嘆裁判不公

勇士隊柯瑞轟下42分擊退國王隊。（美聯社資料照）

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中時電子報

前役狂轟42分打敗國王隊，勇士後衛柯瑞(Stephen Curry)使出渾身解數，包括一記「哈登式」後退步三分球，動作漂亮可惜被吹了走步。柯瑞賽後很不服氣，「這招我明明看過的，我只是想自己試試看。」

這是火箭隊哈登(James Harden)招牌的四步跳投，柯瑞當下被吹違例的反應令人莞爾，他在胸前比劃著「13」的手勢，提醒裁判我應該沒有走步啊，我可是13號呢(哈登背號13號)。柯瑞說：「他們可能很困惑，但他們發現這次投籃的人不是(哈登)，就吹哨了。」

依照裁判的解釋，哈登收球的第一步算是「第零步」，重心腳可以從寬判定。不過現在看起來只適用哈登而已，其他人包括柯瑞，不許有第零步，重心腳也不許轉換，因此就違例了。至少柯瑞證明自己沒有黑哨護體，並且像很多球星一樣間接表達對哈登的不滿。

之前批評哈登走步的球員都遭到聯盟罰款，這次柯瑞完全不敢提哈登的名字。裁判官推在隔日也沒有回應，大概他們也知道自己理虧吧。

(中時電子報)

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