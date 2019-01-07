力薦3人行銷高雄！廣告小妹點出白冰冰無酬疑慮

2019年01月07日 08:14 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任拚觀光，找綜藝大姐大白冰冰擔任1月高雄觀光大使，未料，她無酬力挺高雄卻遭行政院副發言人、前高雄市新聞局長丁允恭抨擊「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」，引發熱議。對此，部落客「廣告小妹」則認為白冰冰無償代言高雄、自掏腰包拍MV，但一旦開先例，之後的代言人不好找。此外，她也推薦三位適合人選。

白冰冰擔任1月高雄觀光大使，與過去陳菊擔任市長時，找來五月天的風格迥異，引發不小爭議。對此，高雄市長韓國瑜表示，白冰冰在台灣綜藝界幾十年，有一定的口碑，「大陸有范冰冰跟李冰冰，台灣有白冰冰，我們家還有一個韓冰」，力挺白冰冰。

廣告小妹在臉書發文指出，若韓國瑜真的能實現「貨出去，人進來，高雄發大財」這句口號，讓高雄人民口袋飽滿，她會選擇支持他。不過她提及，貨出去，除了貿易政策外，是商品行銷；人進來，除了觀光政策外，是觀光行銷。做到這兩樣，都需要撥行銷預算。

對於白冰冰無償代言高雄、自掏腰包拍攝MV，廣告小妹說這代表高雄市府沒有給代言費，也沒有撥製作費。「一旦這個先例開了，之後的代言人不好找」。她說白冰冰只做一月代言人，那以後呢？高雄從此只能比照辦理，不然就會被指責大小眼。沒有代言費、沒有製作費，按照這條件，哪位高影響力人物願意合作？

廣告小妹也在文中推薦三位適合人選，包括吳慷仁、戴資穎、費玉清，但她認為，「他們會願意無償代言嗎？這行為等於破壞了自己的市場行情，經紀公司不會允許他們這麼做，且怎麼向他們的合作廠商交代？」

(中時電子報)