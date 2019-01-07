蔣萬安力挺蔡英文4個必須 網：爺爺知道嗎？

2019年01月07日 08:04 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

總統蔡英文日前發表元旦談話為兩岸政策提出4個必須，隔日大陸國家主席習近平在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上提出5點論述，除強調「中國人不打中國人」，更強調會探索「一國兩制的台灣方案」，對此國民黨立委蔣萬安在政論節目發表看法，認為「蔡英文元旦文告的4個必須都是對的」，並直言「絕無法接受習近平定義九二共識為一個中國、一國二制」。

蔡英文元旦談話提出四個必須，她呼籲中國大陸，必須正視中華民國台灣存在的事實；必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異；也必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談。這「四個必須」才是兩岸關係是否能夠朝向正面發展的最基本、也最關鍵的基礎。

蔣萬安則在3日的政論節目「年代向錢看」表示，蔡強調的「4個必須」是正確的，「這讓對岸去正視中華民國存在的事實」，論點也相較於國慶的「4個不要」更為強硬，但另一方面，「習近平重新定義的九二共識」其實也比比往常更加強硬。

他也談到，他「絕對無法接受習近平定義九二共識為一國二制」，也「絕對無法接受習近平主張，可以與台灣各政黨團體代表人物進行民主協商，因為這否定了中華民國政府治理的客觀事實」，他並且認為「絕大多數的台灣人是無法接受習近平定義的九二共識的」，這樣「等於把我們的主體性否認」。

蔣萬安認為，習近平的談話採取攻勢，已不顧慮台灣有任何反彈與負面作用，應該是看準2020台灣有總統大選，要逼迫主要候選人提出解決兩岸難題的政治方案。用通俗的話來說，「習近平是要找回主導權，以直球對決」，而「蔡總統出來即刻回應是對的」，也是必須的，「我認為對於主權這個事實，是不容退讓」。

但是，蔣也提到，蔡總統有兩個部分可惜了，包括提及「九合一敗選對執政者是嚴肅的檢驗，但對於施政問題，沒有提出調整與改變，也沒有對敗選檢討與反省」。

該影片放上網路後引起網友熱議，許多網友痛批蔣萬安是台獨份子，紛紛到他的臉書粉絲團留言：「爺爺知道嗎？」、「不忠不義不仁不孝，說的就是你了」、「蔡英文和民進黨已經把你的祖宗祖墳給挖了，你還堅決擁護蔡英文？」。

(中時電子報)