影》久違了！錦織圭3年來首次摘冠

錦織圭勇奪2019布里斯本國際賽冠軍。（美聯社資料照）

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中時電子報

日本網球一哥錦織圭終於舉起了久違的冠軍盃，他前日在布里斯本國際網賽三盤大戰擊退麥維德夫(Daniil Medvedev)，一吐近3年的苦悶。錦織圭上回奪冠已是2016年2月的事了，這之間他一共打入9次決賽，沒有一次獲勝。

錦織圭在賽後記者會說他非常感動：「不論此戰輸贏，我的信心都不會受影響，我的目標始終都是澳網，但我很高興能打得這麼好，我也看到現場很多日本球迷。澳網是我最喜歡的賽事，這次我一定會證明自己實力不只是8強而已。」除了在美網曾殺進決賽，錦織圭在四大公開賽最好的成績就是8強，並且3度打進澳網8強。

即使都沒有摘冠，錦織圭去年還是把世界排名拚到了第10名，今年上升到第9。他2017年因右腕傷勢休兵5個月，跌出20名外。隔年他的回歸被媒體列為受傷網球選手的典範，稱讚他「如忍者一般地默默爬回來」。這次奪冠他受到現場球迷巨大的歡呼。

錦織圭最高排名曾經到世界第4，提起他始終跨越不了的費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)、喬柯維奇(Novak Djokovic)，他表示：「他們總能抓到我的弱點，我非常喜歡跟他們比賽，非常有趣。」錦織圭也說：「但他們3人畢竟是另一個境界的球員。」這次因第一種子納達爾左大腿受傷退賽，錦織圭成為最高順位的種子。

女子冠軍則由大會第5種子普莉絲可娃(Karolina Pliskova)獲得，她三盤打敗了對手崔蘭柯(Lesia Tsurenko)。

(中時電子報)

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