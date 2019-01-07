「妙天」兒是惡鄰？隔11套房供靈修 害樓下慘變水晶洞

妙天禪師位於北市安西街的房產，疑因違法隔成11間套房，造成樓下住戶漏水，天花板鋼筋鏽蝕，遭樓下住戶一狀告上法院。（中時資料照）　

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中時電子報

北市迪化街附近某大廈一住戶控訴，因為樓上屋主將80坪房子，隔成11個獨立套房，造成他家的天花板漏水、衍生壁癌還結晶，一狀告上法院才知，原來屋主的父親是知名佛宗師「妙天」黃明亮，疑違建隔間的套房內供奉佛像，提供信徒靈修居住。

據《鏡週刊》最新一期報導，妙天兒子改建的套房，位於台北市安西街金玉寶大樓6樓，登記在兒子黃國倫名下，該房產2戶打通，共有80坪，大門沒有任何招牌，但內部竟被違法隔成11間套房 ，儼然成為信徒的宿舍。

投訴的郭先生指出，該層住宅違法隔成套房，沒有提出任何裝修申請紀錄，也沒有申報公安，衍生的漏水問題，對樓下住戶形同惡夢一場，大門一打開，一股潮濕的霉味即撲鼻而來，且疑因樓上長期漏水，造成樓下天花板鋼筋生鏽外露，梁柱長了一朵朵的白色結晶壁癌，讓他去年被迫搬離住了30年的老家。

對於郭先生的指控，北市建管處副總工程司洪德豪表示，市府無從判定責任歸屬，但從2011年起，北市針對增設2套衛浴設施以上的室內裝修案，必須取得同棟直下層屋主的同意書，建管處才會核發室內裝修施工許可證，若違規施工，可依〈建築法〉開罰6萬元，未改善者，再連續處罰至30萬元，「如果可以確認是2011年後未取得許可證即裝修，就可認定為違建。」

(中時電子報)

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