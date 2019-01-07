孫大千：國民黨需提「新九二共識」 面對兩岸問題！

2019年01月07日 09:17 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

蔡英文總統日前在元旦發表談話，為未來兩岸政策提出4個必須，1月2日大陸國家主席習近平在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上提出5點論述，除強調「一中原則是兩岸共同政治基礎」，更強調會探索「一國兩制的台灣方案」，對此，國民黨立委孫大千表示，國民黨未來面對兩岸問題，必須認清四個「不可能」。

孫大千今(7日)在臉書表示，國民黨在面對兩岸問題上，必須認清的四個「不可能」：分別如下：

第一，身為一個有志於重返執政的政黨，國民黨「不可能」一直迴避針對兩岸路線做出清楚的表態。第二，由於蔡英文在當選後片面的破壞了兩岸現狀，兩岸之間已經「不可能」回到國民黨過去以「92共識」為基礎，所建立起來的和平穩定的那個現狀。

第三，國民黨「不可能」附和民進黨的兩岸政策和做法。民進黨也「不可能」有能力化解兩岸僵局。第四，國民黨「不可能」坐視台海發生衝突對抗，甚至引爆戰爭。因此，此時此刻，國民黨必須挺身而出，勇敢承擔，為台灣人民在當前動蕩不安的兩岸關係之中，找到一條雙方都可以接受的出路，重新建立一個「2.0版的兩岸現狀」。

網友對此紛紛在孫大千臉書留言回應，「記住老共哲學，不以統一為目標的任何政治主張，都是台獨」、「你應該多上政論節目」、「4個不可能，講得非常好」。

(中時電子報)