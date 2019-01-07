NBA》湖人傷兵滿營 詹皇缺陣6戰吞5敗

2019年01月07日 09:15 中時電子報 黃邱倫

湖人少了詹姆斯之後果然不行，連同今日在客場86比108慘遭灰狼修理，最近6戰吞下5敗，而且是3連敗纏身，戰績也從原本西區第四下滑至第八，只領先第九的爵士1場勝差，隨時有可能調出八強門外。

.@GorguiDieng doing it all in the fourth 👀 pic.twitter.com/U9ySEYUzm1 — Timberwolves (@Timberwolves) 2019年1月6日

湖人在去年的耶誕節大戰中127比101擊潰衛冕軍，最難能可貴的是在甲骨文球場，終結了對戰連敗紀錄，可惜詹姆斯在第三節的一次滑倒中拉傷了左側腹股溝，雖然並無大礙，但仍必須進入傷兵名單中休養。

緊接著先發控衛隆多以及小前鋒庫茲馬也受了傷，五大先發陣容少其三，導致總教練華頓手中兵源短缺，排不出一個像樣的陣線迎敵，以今日為例，五位先發球員「球哥」朗佐鮑爾竟然得分掛鴨蛋，中鋒麥基僅靠罰球得2分，只有英格拉姆和哈特得分上雙，全隊投籃命中率低至36.8%，如此薄弱的攻擊火力不輸也難。

主場應戰的灰狼，首節即打出35比19攻勢，半場結束領先分數來到19分，勝負早就提前底定，兩位選秀狀元都有出色表現，唐斯28分、18籃板、4阻攻，威金斯28分，傑夫提格15分、6籃板、11助攻，泰吉布生12分、11籃板，光是先發球員所得的73分幾乎就能擊敗整支湖人隊了。

(中時電子報)