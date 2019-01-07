抑制腫瘤細胞增生！日防癌專家：不吃它罹癌風險高

2019年01月07日 09:11 中時電子報 莊楚雯

日本四面環海，漁業盛行，從以前開始日本人就愛吃各種魚類，甚至做成生魚片。對此，日本湘南預防醫科學研究所創辦人、食品藥理學專家矢澤一良表示，吃魚可以補充魚油中的EPA、DHA成分，抑制腫瘤細胞增生，達到預防動脈硬化、中風的效果。然而飲食習慣西化以後，吃魚的頻率已不如以往，被碳水化合物取代。

早安健康報導，據統計日本人死因第一名為癌症，第二、第四分別為心臟病、腦血管疾病，與台灣人106年的國人十大死因非常相似。矢澤一良表示，動脈硬化所導致的心臟病、腦血管疾病的死亡人數加總起來，幾乎跟癌症死亡人數相同，是日本人兩大死亡原因，與台灣一樣。

根據曾任日本預防癌學研究所所長平山雄的研究顯示，積極吃魚，能預防動脈硬化，以及降低罹患腦血管疾病、心臟病、高血壓、癌症等，各種生活習慣造成的疾病。平山雄假設，天天吃魚類、貝類的人死亡率是1，那不吃的人，罹患腦血管疾病的死亡是1.10倍、心臟病1.24倍、高血壓1.79倍、子宮頸癌是2.37倍。

加拿大貴湖大學（University of Guelph）研究指出，魚油中EPA、DHA成分是來自於海洋的Omega3脂肪酸，比起自植物的Omega3脂肪酸，像是亞麻仁、大豆油、菜籽油等，更可以抑制腫瘤細胞增生，有抗癌功效。

因此，矢澤一良說道，魚類的魚油能夠防止血栓形成、幫助血管變年輕，還可減少壞膽固醇、增加好膽固醇。有調查發現，農村居民每日魚攝取量約90g，漁村則吃了快3倍，魚攝取量約為256g，讓漁村居民的血液黏稠度比農村居民低，血液流速也比農村更快、心臟病、腦中風案例少了許多。但除了吃魚，搭配均衡飲食以及充分睡眠，效果更好。

(中時電子報)