前看店、後顧園 謝家兩狗好幫手

小名西西的馬爾濟斯個性穩定不亂吠。（劉秀芬攝）

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土狗小黑正值愛玩年紀，動來動去一刻不得停。（劉秀芬攝）

前看店、後顧園，經營資訊公司的麻豆商圈文化觀光發展協會理事長謝文原，家裡有一大一小隻寵物狗當看家幫手，雖然有時會有點小狀況，但還算盡忠職守。

謝文原說，6年朋友家裡馬爾濟斯生了小狗，女兒看了很喜歡想要養，於是他請朋友送他一隻。小名西西的馬爾濟斯是謝文原女兒童年玩伴，晚上還陪女兒睡覺，西西從小就在店裡長大，見慣人來人往場面，個性穩定不亂吠，客人來了牠總要嗅聞鑑定一下，遇上投緣的竟然翻肚肚要人摸摸，十分可愛。

「西西很乖，但有個缺點，不愛讓人修剪頭、腳的毛。」謝文原說，每次都得麻煩當獸醫的朋友來家裡幫忙修剪西西的頭毛，順便幫兩隻寶貝狗檢查身體狀況。平常出遊，謝文原也會帶西西出門，還常背著牠去健行登山。

住後院的土狗小黑，是謝文原收養的流浪狗，目前約3歲，正值精力充沛愛玩的年齡，見到客人就撲上去想玩耍，但平常有陌生人來牠可是會旺旺叫警告。小黑雖然體型比較大，但可能在外面流浪過，懂得看西西臉色，不敢造次，兩狗平日和睦相處。

謝文原公司後院有一小片柚園，種了一些果樹，小黑最愛在果園亂跑，跟主人玩躲貓貓，或是跑到鄰居家果園找玩伴，好幾隻狗玩得不亦樂乎，叫都叫不回來，偶爾也有鄰居抱怨狗狗太調皮，在果園亂刨土，讓謝文原很不好意思。

(中時 )

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