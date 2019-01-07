影》1／4閣員是代理！川普辯駁好傻眼

美國總統川普。（圖／路透社）

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中時電子報

美國總統川普的內閣成員在新年前夕大換血，如今有1/4職務都是代理職，不過他本人並不急著找正式接替人選，更稱這樣的人事安排讓他有「更多彈性」，他很喜歡。

綜合路透社、國會山莊報（The Hill）報導，川普6日對記者表示：「我喜歡代理閣員，這給我更大彈性。」他稱儘管內閣中有些閣員屬於代理性質，但他仍有一個很棒的內閣。

目前川普24個閣員當中，有6個屬於代理性質，相當於1/4內閣都是代理閣員，這些閣員包括代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）、代理內政部長柏恩哈德（David Bernhardt）、代理司法部長惠塔克（Matthew Whitaker）、代理環保署長惠勒（Andrew Wheeler）、代理白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）與駐聯合國代理大使柯恩（Jonathan Cohen）。

上述職位中，除了白宮幕僚長可由總統親自任命，其餘內閣層級職務接替人選都須經由參議院通過才可執行，至於新人選出現前的這段空缺期間，聯邦法律賦予總統自該部門員工中挑選代理人選的權力。

川普自2017年初上任以來，行政團隊高官頻頻出走，據華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）去年底的報告顯示，川普短短2年任期內，團隊竟出現42起高官人事異動，若從比例來看，有多達65%高階官員走人，這個數字超過老布希、柯林頓、小布希、歐巴馬等幾位前總統首任任期前兩年紀錄，也超越小布希完整首任任期的離職人數。

(中時電子報)

文章來源：Trump says acting Cabinet members give him 'more flexibility'

文章來源：Trump: 'No hurry' to name permanent replacements for acting Cabinet members

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