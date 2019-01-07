天啊！他喊了17年的「爸爸」 竟是殺雙親仇人

他喊了17年的「爸爸」，竟是殺雙親仇人。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

大陸河南省2001年發生一起殺人搶童案，一名陳姓男子及其妻子在家遭人殺害，他們2歲多的兒子小鋒(化名)下落不明，案件懸宕17年總算露出曙光，警方發現因拐賣婦女的入獄服刑的張姓男子涉嫌重大，而張男坦承當年殺害陳姓夫妻後搶走孩子收養。

綜合陸媒報導，事件發生2001年5月，當時陳男姪女在家中與奶奶吃飯，突然聽到鄰居急忙跑到家中通報「你大伯和大媽（伯母）出事了！」，她放下筷子到大伯家中查看，見到大伯及伯母已經遇害。警方趕到命案現場，發現陳男上半身赤裸趴在床上斷氣，陳妻則疑似被磚頭或鋤頭等鈍器爆頭死亡，離奇的是，現場不見陳男年幼的兒子小鋒。

警方根據證詞鎖定一名醫生，這名醫生在命案發生前，在村莊四處替人看診，還曾入住過陳男一家，然而醫生案發後突然失蹤，警方認為他涉嫌重大，但村民都無法說明清楚醫生的具體去向，警方一籌莫展，線索至此徹底中斷。

直到2018年，案情總算有重大突破。警方去年5月發現開封杞縣一名少年小鋒，基因與死者陳姓男子相近，提取少年基因檢驗後確定他果真是陳男的親兒子。警方轉而調查少年的張姓養父，警方根據犯人外貌特徵及當年的證人供詞，逐步拼湊出真相，確定張男就是17年前命案兇手。

張男2004年因為拐賣婦女案被判無期徒刑，現在安徽省蚌埠監獄服刑，對於當年犯行，張男坦承不諱，他供稱17年前暫住陳家時，見到陳家兒子長得可愛，決定殺人搶孩子，將不到2歲的小鋒抱走。而小鋒認賊作父多年，日前總算回到出生地與親人團聚。

(中時電子報)

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