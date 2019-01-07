2020要出線 陳敏鳳曝朱立倫得先...

前新北市長朱立倫。（中時資料照，莊哲權攝）

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中時電子報
／綜合報導

2020年總統大選，藍綠選擇派誰出馬引發外界關注！日前曾有民調顯示，新北市前市長朱立倫支持度33.61%排行第一、台北市長柯文哲13.09%位居第二，總統蔡英文支持度僅10.16%。資深媒體人陳敏鳳說親柱人士要宣布參選、黨內盛傳副主席周錫瑋人事案臨時喊停，都是有所鋪排，她直言，朱立倫要出線，得先「安內」。

朱立倫日前正式表態，將投入2020年總統選舉。他說2020年是民眾期待的，他的目標也很清楚，2020年為台灣打拚。然而，除了他以外，國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平雖還未公開表態，檯面下動作逐漸加溫。

然而，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中宣布將參與國民黨內的總統候選人初選，不僅是宣傳張的兩岸理念外，也有為洪秀柱報一箭之仇的效果。此外，陳說上周臨時在中常會被撤掉的副主席周錫瑋人事案，有人認為吳敦義用周錫瑋是拉朱立倫在新北的選票，更有人猜若周錫瑋擔任副主席不成，也跟張亞中一樣宣布參加總統初選，對朱立倫更加不利。

陳敏鳳說吳敦義日前已以黨主席之位對全民調提出質疑，未來也不是不可能出更多的牌來卡朱。陳直言，朱立倫要能夠先安內才能攘外。

(中時電子報)

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