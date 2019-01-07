蔡英文向外媒透露有意再出馬競選連任總統

2019年01月07日 09:45 中時 黃菁菁

《朝日新聞》報導，台灣總統蔡英文5日在總統府跟海外記者懇談時表示，「無論是誰當總統，都希望能有可以完成自己想做的事之充足的時間」，語中透露出想再度出馬競選2020年舉行的總統選舉爭取連任的意願，但民進黨內也傳出質疑的聲浪。

報導指出，去年秋天舉行的九合一選舉民進黨慘敗，蔡英文辭掉黨主席後，提出針對低收入戶發放現金、鬆綁規定等對策，還積極在媒體上曝光，希望能挽回支持率。然而6日投開票的民進黨黨主席選舉時，質疑蔡英文出馬競選總統的聲浪浮出檯面。

中國國家主席習近平2日發表促統演說，蔡英文隨即召開記者會駁回習近平所說，並主張台灣的獨立性。蔡英文的臉書投稿從平時的1萬人左右按讚，急速增加到10萬人左右按讚。

不過，在下屆總統的期待度調查中，蔡英文的期待度不僅低於前行政院長賴清德，連與前次總統選舉中敗給蔡英文的國民黨前新北市市長朱立倫也是相差懸殊。不過，國民黨主席吳敦義有意出馬競選，若是吳敦義出馬則蔡英文還有勝算，故要看兩黨如何出牌而定。無黨派的台北市長柯文哲的期待度也很高。

民進黨內瀰漫著「蔡英文能勝選嗎？」之不安聲浪，其背景是，6日投開票的民進黨黨主席的競選辯論時，兩位候選人針對遴選總統候選人的方式展開辯論。被視為是蔡英文親信的前黨秘書長卓榮泰呼籲「團結」、「穩定」。相對的，批蔡英文的游盈隆則質疑「卓榮泰有意保蔡」，他主張不應拘限現職，應從零開始討論公推候選人的人選，他對桌榮泰當選也很不滿。

報導指出，輿論支持度高的賴清德為承擔地方選舉敗北的責任，已表明著在1月內辭去行政院長一職。蔡英文雖然慰留了，但若賴清德下台後，黨內可能力推賴清德出馬競選。包括國民黨在內，要2月的舊曆新年過後，總統選舉的競選活動才會正式開跑。

(中時 )