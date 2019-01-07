「孫文學校」總校長張亞中 宣布參選總統

2019年01月07日 11:36 中時 趙雙傑

張亞中在邱毅和蔡正元陪同下舉行記者會。（趙雙傑攝）

「孫文學校」總校長、台大政治系教授張亞中今日上午舉行記者會正式宣布參選2020總統大選，他表示要提出一個結束兩岸敵對狀態，和多項政策，能「重新啟動中華民國」。

以下為張亞中參選聲明全文:

各位朋友，大家好，我是張亞中，今天正式宣佈參加中華民國總統選舉。作為一個黨員，我將以回歸黨魂黨德為號召，承繼國父孫中山先生及中國國民黨的偉大理想，爭取代表中國國民黨參選！

有不少人問，為什麼我要出來參選？

說一個佛經上的「鸚鵡救火」故事吧。有一隻鸚鵡飛過一座山時，看到山林已經失火了。它二話不說，立刻衝往附近的河流，沾濕翅膀後，飛到失火山林的上空，將水珠抖落。鸚鵡不斷反覆飛奔試圖救火。天神看到這個情景，便對鸚鵡說：「有用嗎，為什麼要做這種徒勞無功的事，為什麼不去逃命呢？」鸚鵡回答說：「我在這塊山林中棲息，這裡有我像兄弟姊妹一樣的朋友，我不忍心！」

這個「不忍心」，就是我參選的動力！因為台灣正在加速步入歷史的懸崖邊緣，一方面有即將淪為美中對抗戰場的外憂；另一方面我們內部也亂了，亂了是非、亂了堅持、亂了方向。我實在不忍心，也不能坐視這個我出生成長的寶島陷入外憂內亂的危難。我發大願，想與大家一起救救我們的國家。

我們的憲法第一條說：「中華民國基於三民主義，為民有、民治、民享之民主共和國。」這是中國國民黨許多先烈以鮮血鑄就的偉大理想，也是我們今日得以享受民主制度的基石。然而近三十年來台灣的民主實踐，造就的卻是「百分之一的人所有、百分之一的人所治、百分之一的人所享」。這三十年來，在政客的操弄下，國人在國族認同上出了問題，社會因而撕裂。民主制度出了問題，權力已被少數權貴、山頭派系、貪婪政客所盤據，人民被政黨意識形態所綁架。這三十年來，政府失能、國會失職、經濟失調、世代失落；自私無能的國民黨、貪婪霸道的民進黨，讓社會螺旋式的下沈。三十年下來，國民黨病了、民進黨也病了，我們從三十年前虎虎生風的亞洲四小龍，變成了自我催眠中的「溫水的青蛙」。我們只是在折騰自己，不僅原地踏步，還把三十年前的積蓄都快敗光了。我必須要說，現在的兩大黨與政客們，你們耽誤了三十年整整一代人的發展機會。

電腦作業久了，慢了，太多bug在裡面，最好的辦法，就是重新啟動。我所屬的中國國民黨必須重新開機，移除那些造成當機的宮廷大老文化、不按制度行事等老舊無法運作的軟體，改革為一個有理念、有朝氣、有制度、能夠與全民心心相印的政黨。中國國民黨也必須要透過2020年的大選，為未來重建核心價值，進而重新啟動我們的國家中華民國。

有人說，我只是一介書生，憑什麼出來參選總統？

的確，我沒有錢財、沒有權位、沒有黨羽支持，但我有作為一個知識份子的良知良能，與一個民主社會主人的義務。「天下興亡，匹夫有責」，雖是老話，卻是今天我們每一個真正愛台灣、愛中華民族的人必須的覺醒！

有人說，我沒有從政經驗。是這樣嗎？我們的國父孫中山先生說過，「政就是眾人之事」，我的確沒有顯赫的高官要職，但這三十多年來，我一直在台灣的土地上，試圖為國家做出努力。

我曾經擔任十餘年的外交人員，為我們的國家在海外打拚。我也在任職陸委會時，撰寫重大的兩岸政策。

1996年第一次總統大選，我擔任陳履安先生的政策總召集人，透過全省「行腳」，用貼近土地與人民的方式，努力化解當時被嚴重操弄的族群問題，也曾為台灣勾勒出一個理想的政策願景，其全面且前瞻的政策得到當時媒體的高度贊許。

我長期研究並建立完整的兩岸論述，日後分別為李登輝、宋楚瑜、陳水扁、施明德、許信良所部分引用。

2004年，為了阻擋凱子軍購，我帶著一些朋友組成聯盟，反對六一○八億新台幣的軍購。

2005年，為了抵抗要消滅小黨的修憲，我與社會各界菁英聯合組成「張亞中等150人聯盟」參與任務型國代選舉。

2006年，為了捍衛良善的價值，我帶領民主行動聯盟朋友率先反貪腐，後來懇請施明德先生帶頭領導倒扁。

2007年，我擔心「入聯公投」會引發兩岸武力衝突，也試著用民間力量來阻擋此一民粹的操作。

2008年起，我組織兩岸統合學會，用自己的力量，邀集兩岸一流學者、退休大使、退伍將領，在兩岸及海外舉辦過十餘場對話，為兩岸和平而努力，試圖向兩岸政府介紹對兩岸合情、合理的「一中三憲、兩岸統合」的「和合論」。

2012年起，我也協助馬英九總統在歷史、公民課綱的微調工作，並自己出錢出力，編寫較為妥當的教科書。

2015年，我協助洪秀柱主席參選總統，推廣兩岸和平理念，參與中國國民黨「和平政綱」的形成。

2015年以後，我與孫文學校的一些好友們，一起為「弘揚孫文思想、深耕中華文化、推動兩岸和合」而努力。這三十多年來，自我期許「士不可以不弘毅，任重而道遠」，我從來沒有放棄過對我們國家的關愛。

中國國民黨需要重新啟動，中華民國也要重新啟動，就必須要建立在良善價值與理想的制度上。我認為「和平、開放、共治、均富、美德」是我們應該堅守的價值。政府必須「給人民歡喜、給人民希望、給人民方便、給人民信心」。中華民國如何重新啟動，必須要有論述，要有方法。我並不是因為要參選總統才來準備論述與政策，而是這三十多年來，我早已形成完整的論述體系，是為了實現這些理念、論述才出來參選。目前已經整理了近百項的重大政策。以下是幾個重點，借此機會先向各位報告。其它政策，我會一一在網路上公佈。

第一、在憲政方面，我承諾將推動修憲，將目前總統「有權無責、贏者通吃」的不合理憲政制度改為內閣制。將立法委員名額增加至正常標準的200席，區域立委與不分區立委各半，以及採行比較進步的德國聯立制，來保障小黨的生存發展空間，並有效緩解社會的分歧。

第二、在兩岸、國防、外交上，我認為兩岸不是外人關係，也不是各說各話的關係，更不是父子關係，兩岸是兄弟一家親。我承諾：堅守中華民國憲法，結束兩岸目前的敵對狀態，以「兩岸兄弟一家親」的定位，即「兩岸同屬整個中國，互為憲政分治政府」的「分治不分裂」立場與北京簽署「兩岸和平協定」，為兩岸確定和平發展框架。兩岸和平協定完成後，可大幅減少國防預算，轉供國家經濟發展與社會安全的需要。我也承諾，在兩岸和平協定完成後，積極與北京協商在國際政府間組織的共同參與。

第三、 在國家重要的政策方向上，我承諾：

一、政府不介入認同教育。在教育上，歷史、社會等課目，廢除部訂課綱，採自由開放立場，由民間自由撰寫，由家長與學校自行決定使用的教科書。

二、建立「減碳無煤」家園。基於國家能源供應的穩定，以及減碳的國際環保需要，我主張師法法國，以「減碳無煤」為能源最終目標，現階段以「以核養綠」為方法，因此我將重新啟動核四。

三、「正義」不是「有權者的正義」。在保證中國國民黨黨產為正當合法取得前提下，廢除以「轉型正義」為名，但實際上行清除異己的各項法案與自稱「東廠」等組織。

四、軍公教的退休金非年金，屬個人的財產。基於財產權不可任意剝奪的原則，凡是違反此一原則的相關立法，立即推動廢除，恢復原狀。並在充分尊重此一原則的條件下，視國家需要，另行研議新法。

五、落實國父孫中山先生的全民政治與直接民權。積極推動民眾在地方事務上的公投，師法瑞士，鼓勵以直轄市的「區」、非直轄市的「鄉、鎮、縣轄市」為公投單位。

六、建立廉能政府，嚴懲社會敗類。無限期打貪，絕不容許有貪汚賄賂情事，鼓勵全民舉發，貪污賄賂者無法律追訴期限，追究法律責任至其身亡為止。為維護社會善良風俗，對性侵未成年者、販毒未成年者、詐欺低收入者、法官收賄等惡行，特別加重罪刑。

七、開放是台灣唯一活路。取消所有不必要的行政障礙，以開放包容的態度歡迎全世界的人才與資金，將台灣打造成全世界最開放、最包容的華人地區。我個人願帶著所有廠商，運用國家所有力量，替台灣招商引資。

八、結合民間力量，推動對中華文化與本國史的文化認同，深化「我是台灣人也是中國人」的身分認同。與民間合作弘揚中華文化，推動對本國史與台灣史的認識了解。

國家的重要政策當然還有很多，未來我將積極公布更多福國利民的重大政策。我所提出的主張，完全沒有一黨一派的短視私利，而是以全民福祉為目標。透過參選的機會，我將會完整地與國人報告分享，希望能給我們的國家，中華民國，帶上正確的道路。

「鸚鵡救火」故事的最後結果是，天龍八部的天神們為鸚鵡的「不忍心」而感動，降下大雨，讓大火得以撲滅，森林再現生機。我期待，曾經與我在這三十多年間，在不同議題、不同場域一起奮鬥過的朋友，以及素昧平生、但理念想法相近的朋友，都能夠化為天龍八部的天兵神將，一起為我們國家而努力，讓我們的國家再現生機、重新啟動！謝謝大家。

(中時 )