蔡英文盼支持者走出同溫層 說服更多人

2019年01月07日 10:54 工商 彭媁琳

總統蔡英文在臉書發文，感謝民眾支持防疫非洲豬瘟、不接受一國兩制等兩岸政策。蔡英文希望支持者能夠走出同溫層，一起說服更多人，一起為台灣製造更大的聲量。

蔡英文表示，選後到今天，檢討跟反省其實從沒有停過。同時我們積極面對國家的挑戰，像是提升非洲豬瘟的防疫作為。而元旦後一系列的兩岸議題，身為總統，我全力捍衛台灣的立場。

忙到現在，今天才能花一些時間看大家的留言跟訊息。支持真的很多、很溫暖，當然也有希望我們做得更好的直接意見。無論如何，很謝謝各位花時間寫訊息給我，謝謝你們。

民主不是天上掉下來的，現在每個台灣人都可以自由表達意見和想法，是一代代台灣人努力爭取而來的。許多民主前輩在戒嚴時期不怕生命危險，只為了爭取言論自由與民主制度。所以，當我們呼吸自由空氣時，不能忘記過去這一段民主奮鬥的歷程，更要謝謝眾多有guts的前輩們，當年衝破戒嚴體制。

她指出，每個時代都有屬於自己的任務，現在我們的任務，就是要一起守護台灣民主自由的生活。面對新的國際局勢，民主的挑戰從來不會少。但我要謝謝每一位願意為台灣發聲的你們，不管只是按個讚、留個言，或是把文章分享出去，都是我們為台灣發聲的方式。

蔡英文說：「新的一年，我們還要一起走出同溫層，一起面對面說服更多人，一起為台灣製造更大的聲量。」因為個人的聲量大小一點都不重要，但是台灣的聲量一定要大，這是今年最重要的事。

(工商 )