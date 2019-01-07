離婚、女友自殺認有陰霾 金凱瑞牽「她」踩金球紅毯驚呆眾人！

2019年01月07日 09:56 中時電子報 吳品瑤

第76屆金球獎於台灣時間7日早上9點開跑，這回堪稱是「亞裔抬頭」的一屆，以夯影集《實習醫生》闖出知名度的韓裔女星吳珊卓(Sandra Oh)扛下主持重任，是金球獎第一位亞裔主持人，而年度大片《瘋狂亞洲富豪》不僅賣座，女主角吳恬敏更入圍了喜劇類影后，在片中飾演男主角母親的巨星楊紫瓊也亮麗現身力挺，這些都讓整場典禮瀰漫濃濃亞洲味，然亮點不只這些，情路波折的喜劇天王金凱瑞，揮別陰霾帶嫩妹走金球紅毯，也讓外界為之驚豔！

主演過《楚門的世界》、《王牌天神》等經典好萊塢片的喜劇天王金凱瑞，以《酸黃瓜先生的人生笑話》入圍本屆「最佳喜劇類影集男主角」，他近年刻意減少作品量，這次難得回歸小螢幕，實力果然不容忽視，一接演就受入圍肯定，得到金球獎入門票。

而金凱瑞不只作品減少，56歲的他貴為一線巨星，這些年卻幾乎沒有緋聞，離婚過2次金凱瑞，前年更歷經化妝師女友凱薩琳自殺身亡，曾在受訪時坦言覺得自己有「恐婚症」，再也不想踏入婚姻，對感情事多有陰霾，沒想到這回金球獎他春風滿面現身，牽著小22歲的混血女星Ginger Gonzaga走紅毯，面對詢問爽快大方認愛，跟新歡笑得舒心開懷，成為本屆金球紅毯一大亮點。

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(中時電子報)