劉世芳凍預算逼陸軍官校改校歌 網友臉書怒洗版

2019年01月07日 09:59 中時電子報 邱珮畇

20190106中天新聞 綠委凍結陸官預算 逼改「黨旗飛舞」校歌

2016年，蔡英文總統出席黃埔建軍92周年校慶典禮，陸官同學進行分列式操演，個個精神抖擻。（本報資料照片）

民進黨立委劉世芳以凍結預算手段，要陸軍官校改校歌，陸軍官校昨天表示，依校務會議決議，議維持原校歌歌詞內容；劉世芳昨在臉書表示，期待陸官討論校歌的「黨旗飛舞」，她已經連三年提案要求。這不是「逼」，而是「堅持軍隊屬於國家」。網友在她臉書砲轟「 妳有預算，我有選票」、「看來民進黨受到的教訓依然不夠!」

民進黨立委劉世芳要求修改陸官校歌，並提案凍結陸軍官校創校95周年校慶活動預算。陸軍官校昨天表示，依校務會議決議，議維持原校歌歌詞內容；據了解，陸官校務會議曾表決，以反對更改40票對贊成0票的絕對優勢，決定不改校歌。

劉世芳昨天在臉書表示，她已經連三年提案要求陸官討論校歌的「黨旗飛舞」，這不是「逼」，而是「堅持軍隊屬於國家」。她強調，民主化歷程以來，軍隊已經國家化，黨旗終究非國旗，無奈陸官校歌仍堅持「黨旗飛舞」。基於民主理念、軍隊國家化的原則，要求陸軍官校校務會議，按大學自治精神討論，畢竟不同年代的陸官校友想法或有不同。

網友在劉世芳臉書洗版砲轟「妳有預算，我有選票，我們年底見」、「民進黨受到的教訓依然不夠！！年底一定要讓他台聯化！直接解散！！」、「陸軍官校校歌是學校歷史的一部分 你憑什麼更改? 真是莫名其妙的立委」、「如果照劉立委這樣子的神邏輯。民進黨憑什麼選總統。你們又沒有承認中華民國。你們要的是台獨。不是嗎？那麼請民進黨所有公職人員立即辭職包含蔡英文。」、「有時間搞這個，不如顧民生吧，選你這立委是幹啥用的....」、「能不能修點有意義的法?虐兒者 酒駕者，死刑、鞭刑，不要浪費納稅人的錢!!!」、「妳沒其他事可以做嗎?」

(中時電子報)