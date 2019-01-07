人豬關係1萬年！豬年生肖特展揭秘趣

2019年01月07日 10:03 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

慶豬年！怎料到「非洲豬瘟」來勢洶洶？據考古與分子遺傳證據顯示，約1萬年前，人類在歐亞的不同地點，就各自開始馴化起歐亞野豬，並自此展開人與豬之間密不可分的關係。台北市立動物園正緊鑼密鼓蒐羅一系列與「豬」相關的小常識，預計以特展及雜誌出版的形式，和民眾分享資訊。

「非洲豬瘟」疫情正在延燒，請大家記得不要攜帶生鮮蔬果及肉製食品回來唷！（台灣野豬「山茶」、「山櫻」）。（台北市立動物園提供）

今年是農曆生肖豬年，根據陸續發表的考古與分子遺傳證據顯示，大約1萬年前，人類即開始多點各自馴化歐亞野豬，漸漸地野豬形成現在家豬在不同地區的特有品系與模樣。家豬仰賴人類餵養，跟著人類拓遷散播，而人類的許多經濟行為，亦仰賴豢養家豬販售貼補家用。從日據時代至國民政府遷台初期，台灣許多家庭都會圈養本土黑豬，形成一種本土黑豬與先民生活文化相互依存、密不可分的關係。

蘭嶼豬（本圖片由「行政院農業委員會畜產試驗所」提供）

只是隨著時代進步，過去農業社會中幾乎每戶農家都有養豬的傳統，早已消失，但現代社會大眾不論食、衣、住、行…，在我們生活中的許多事物仍然與豬息息相關，例如你知道豬的糞、尿能轉化成為我們迫切需要的能源嗎？科學家們如何將豬運用在醫療及科學研究上呢？

大約1萬年前，人類在歐亞的不同地點，就各自開始馴化起歐亞野豬（桃園豬）。（台北市立動物園提供）

1萬年前人類的祖先如何馴化野豬？等等問題，動物園即將在108年1月19日（六）推出的「豬事大吉-豬年生肖特展」及「動物園雜誌第39卷第1期」的內容中，一一為大家解答，敬請期待！

再過不到一個月的時間，就要迎接農曆新年了，相信許多家庭都已經開始採買團聚圍爐要享用的年菜和零食，而豬肉製品向來是餐桌上不可或缺的美味佳餚。

除此之外，由於全球非洲豬瘟的疫情來勢洶洶，只是目前全球「非洲豬瘟」疫情正在延燒，豬隻一旦受到感染後，致死率高達100%，留在病豬肉上的病毒也能在冷藏狀態存活100天；冷凍狀態甚至可以存活3年以上。藉此台北市立動物園也要再三的提醒大家，不論是出國旅遊或是返鄉探親，請記得不要攜帶生鮮蔬果及肉製食品回來唷！

(中時電子報)